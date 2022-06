Kiko Matamoros: inesperado mensaje a Anita Matamoros en ‘Supervivientes 2022’

Kiko Matamoros se enfrentó este martes al puente de las emociones en Supervivientes 2022. Se trata de un reto en el que los concursantes tienen que enfrentarse a unos peldaños con varias palabras, y decir a que les lleva cada una de ellas. El colaborador de Sálvame decidió mostrar su parte más humana y vulnerable, sincerándose como nunca en cada uno de los peldaños del puente.

«Creo que no he sabido estar a la altura de lo que mis hijos se hubieran merecido. Ahora estoy muy orgulloso de la relación que tengo con cuatro de los cinco hijos que tengo. He descubierto tarde a una hija maravillosa gracias a la intervención de Marta, mi pareja», expresó Kiko nada más comenzar a pasar el puente.

«La vida pasa. Con 40 años piensas que todo se puede resolver, pero eso es mentira. Cuando te das cuenta, ni tus hijos han disfrutado de ti ni tú de ellos, y nada ni nadie se merece eso», añadió, lamentándose por no haber sido mejor padre.

Tras finalizar el puente, y después de haber hablado de sus padres, de sus hermanos y de sus adicciones, Kiko Matamoros recibió cuatro cartas de cuatro de sus cinco hijos. Laura Matamoros, Diego, Irene y Lucía, emocionaron a su padre con las emotivas palabras que les escribieron en las cartas.

Después de leer cada una de las cartas, Kiko aprovechó para lanzarle un mensaje más a Anita Matamoros, la única hija que no le envió una carta y con la que actualmente no tiene relación. «No la olvido, forma parte de mi vida y yo de la suya, y así será per saecula saeculorum. No somos los primeros que tenemos un problema de entendimiento, yo la llevo en el corazón, si necesita algo estaré ahí quiera o no», concluyó visiblemente emocionado.