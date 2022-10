Kiko Jiménez reacciona a las palabras de Gloria Camila sobre su aborto

Kiko Jiménez reapareció en Sálvame después de la declaraciones de Gloria Camila en Pesadilla en el Paraíso sobre su relación, y su reciente confesión sobre el aborto que tuvo mientras estaban juntos. Unas declaraciones que no han sentado nada bien al colaborador.

Tras su llegada al plató, Kiko se mostró visiblemente cansado de las alusiones que su ex pareja no deja de hacer a su relación desde que entró en el reality. Además, a pesar de no querer entrar en detalles, ha confesado que no le hizo ninguna gracia que hija de José Ortega Cano contase esa intimidad que jamás habían contado.

«A mí ya particularmente me aburre el tema de mi relación. Parece que no lo ha superado. Yo no estoy comentando nada de su reality, solo respondo a lo que ella cuenta porque tengo una cámara delante. Yo ya pasé página. Se salta cosas y manipula, se olvida de que me puso los cuernos», dijo Kiko muy serio.

Kiko Jiménez responde a la confesión de Gloria Camila sobre su aborto: “Hablamos y tomamos una decisión” #yoveosálvame https://t.co/pr73ULufXa — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 10, 2022

Kiko Jiménez ha preferido no entrar en el juego de Gloria Camila ni tampoco quiso comentar nada respecto a la infidelidad de la joven. En cuanto al aborto, a pesar de no entender por que lo ha contado, respeta su decisión de haberlo hecho público.

«Respecto a lo del aborto que comenta… La respeto. Si ella decide hablar está en su derecho, yo nunca he hablado de ese tema ni pienso hablar. Se olvida de muchos puntos y detalles sobre ese tema que son interesantes», señaló Kiko Jiménez.

Sobre a la decisión de abortar, Kiko explicó que cuando ocurrió: «Hablamos y tomamos una decisión». A pesar que José Ortega Cano estaba al tanto de todo, Kiko explicó que lamenta que su abuelo y su madre se enteraran de esa noticia tan fuerte en directo viendo el reality.