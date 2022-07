Kiko Hernández se sincera sobre la crisis que atraviesa ‘Sálvame’

Kiko Hernández ha contado el duro bache por el que está pasando Sálvame. El tertuliano no se ha cortado en relatar la seria crisis de audiencia y la pérdida del poder de convicción que el programa de Telecinco está sufriendo.

Kiko Hernández ha sido rotundo para hablar acerca del poder de convocatoria que tenía Sálvame y que, actualmente, carece de él. Los rumores durante los últimos meses acerca de la crisis en la que se ha visto sumido el programa Sálvame han sido numerosos.

Ha sido ahora cuando el tertuliano Kiko Hernández ha puesto en la mesa estos rumores reconociendo alto y claro que el poder que el programa tenía hace trece años no era el mismo que tiene ahora. Fue este martes 19 cuando, debatiendo sobre Supervivientes 2022, los tertulianos del programa charlaron largo y tendido acerca del poder que actualmente tienen sobre su audiencia.

Laura Fa, colaboradora del programa, explicó: “Pedí el voto en Instagram para Anabel, pero es que nadie, nadie me respondió que quería que ganase ella, todo el mundo a favor de Nacho. Me gustaría saber en qué parte, la gente no la ve como ganadora”, dijo abogando por el hecho de que su amiga Anabel gane el reality de supervivencia.

“A mí me gustaría que Anabel Pantoja ganara el concurso, primero porque es compañera, segundo porque es amiga y tercero porque la quiero mucho. Pero hay que respetar al público, si la gente está votando masivamente a Nacho Palau es por algo, porque están viendo algo que yo no soy capaz de ver”, dejó caer el tertuliano Kiko Hernández.

Ante esta situación, que parece frustrar a los tertulianos del programa, que ansían que dentro de unos días gane la final de Supervivientes 2022 su compañera Anabel Pantoja, estos han ahondado en la gran diferencia del Sálvame de hace unos años con el de ahora.

“Por si no os habéis dado cuenta, hace 13 años aquí hacíamos campañas y nos salían fenomenal. Hacíamos una campaña y decíamos: ‘Porque Belén Esteban tiene que ganar el reality’ y en el que estaba, ganaba. Porque el que sea tiene que ganar, y ganaba», ha afirmado Kiko Hernández.

«Ahora, el público pasa de lo que digamos nosotros, ahora el público dice: ‘Pero mira este, yo voy a votar a Ignacio de Borbón o a quién sea’. Ahora la gente, que además hace muy bien, vota a quien le da la gana”, ha seguido sentenciando el tertuliano haciendo alusión a que los espectadores ya no les hacen caso.

El gran cambio que se ha dado en el programa de Telecinco ha hecho que los tertulianos se sientan mermados con la situación y que comiencen a replantearse el porqué de esta nueva realidad. Aun así, es indiscutible que Sálvame va a seguir siendo uno de los pilares en los que Mediaset se apoya.