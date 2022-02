El sábado pasado Justin Bieber, artista mundialmente conocido, celebró un concierto en Los Ángeles en honor a las celebraciones de la ‘Super Bowl’. Bien es cierto que esta se vio trágicamente interrumpida, debido a que hubo un tiroteo a las afueras del bar donde tenía lugar la fiesta. El altercado dejó cuatro personas heridas y a la policía investigando los detalles del suceso.

Según las imágenes de las que disponía el medio TMZ, el conocido rapero Kodak Black, que asistió a la fiesta de Justin, se encontraba fuera del local. Las imágenes evidencian que supuestamente estuvo involucrado en una pelea que terminó en violencia con armas, aunque su abogado, alega que el rapero fue una de las víctimas que recibió un disparo.

Uno de los letrados, Bradford Cohen ha explicado que hubo un ataque a un individuo que se encontraba en las afueras del local junto a Kodak, y cuando este quiso ayudar en el conflicto: “El agresor identificado disparó varias veces”.

Kodak appears to get into a scuffle moments before a shooting occurred outside Justin Bieber’s afterparty, where 4 people were shot

🔗: https://t.co/tDur3NhBbx pic.twitter.com/4ECzc2MzQt

— GlockTopickz (@Glock_Topickz) February 12, 2022