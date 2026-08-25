Juango Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta, desvela lo que más les preocupa

Daniel Sancho ha sido uno de los grandes protagonistas de la crónica social española de los últimos tres años. El hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo fue detenido en Tailandia en 2023 como principal sospechoso del asesinato de Edwin Arrieta, un cirujano colombiano con el que mantenía una relación personal, y el 29 de agosto de 2024 fue condenado a cadena perpetua por unos hechos que incluían el crimen, la ocultación del cuerpo y la desaparición de la documentación de la víctima. Mientras buena parte de la actualidad reciente se ha centrado en la indemnización que la familia colombiana todavía no ha cobrado, su abogado, Juan Gonzalo Ospina —conocido como Juango Ospina—, ha explicado en televisión qué es lo que de verdad tiene a los Arrieta en vilo, y no es el dinero.

A la espera de la lectura definitiva de la sentencia, derivada del recurso de apelación presentado por sus abogados, Sancho sigue haciendo vida rutinaria en prisión, compartiendo espacio con otros 13 reclusos. Ese movimiento judicial, todavía sin resolver, es justamente lo que mantiene atenta a la familia Arrieta, que tampoco ha recibido la indemnización de 106.000 euros fijada en la primera sentencia. Ospina denunció esta situación en El verano se mueve, el magacín estival de Telecinco presentado por Ion Aramendi.

«Lo dan por perdido desde el primer día»: el dinero no es la prioridad

El propio abogado quitó peso al asunto económico frente a lo que de verdad preocupa a sus representados: «No han recibido todavía ningún dinero fijado por la justicia y es algo que se lleva esperando años. Sabemos que Daniel Sancho es insolvente y que recibir este dinero pues iba a ser tarea imposible. Como se sabía, no se ha recibido absolutamente nada. Más que fijarse en ese tema, lo económico, lo dan por perdido desde el primer día. No va a aliviar el dolor, pero puede reparar la situación económica en la que se ha visto envuelta la familia», explicó, aclarando que esa es la menor de sus preocupaciones.

El verdadero temor: que se revierta la condena y llegue el traslado a España

Lo que de verdad mantiene en vilo a los Arrieta, según Ospina, es otra cosa: «Están esperando que se confirme la condenatoria perpetua y que el traslado de Daniel Sancho a España sea lo más tarde posible». Cualquier cambio en la sentencia sería, en sus palabras, «devastador» para toda la familia. El abogado detalló que su consuelo pasa por que se mantenga la calificación de asesinato con premeditación: «Tienen el consuelo de que la sentencia se mantenga, ese ‘asesinato con premeditación’. Verían así que esa calificación jurídica se modificara y que Daniel Sancho en unos años pudiera estar en España, inclusive en algún plató de televisión».

El caso sigue generando además noticias inesperadas al margen de lo judicial. El periodista Joaquín Campos, autor del libro Muerte en Tailandia, contó en Vamos a ver que Sancho recibe cartas de amor de desconocidos en prisión, un fenómeno que definió como hibristofilia: «Son hombres y mujeres que no le conocen y dicen estar enamoradas de él […] Recibimos la noticia hace un par de días de que parece que está recibiendo cartas de amor, algo que es posible en las cárceles en Tailandia. De hecho, es más fácil si están escritas en inglés, ya que las traducciones llegan pronto».