Juan del Val ha sido ha respondido sin filtros a las preguntas que le ha sometido la periodista Nuria Roca en su programa ‘La Roca’, programa del que también es colaborador habitual. El escritor era el invitado de la semana y ha concedido su entrevista más sincera.

Con la sinceridad que le caracteriza, Juan del Val ha abordados los polémicos temas que le ha puesto sobre la mesa su mujer Nuria Roca. La periodista, le ha preguntado al escritor sobre su ideología política, alegando que muchos de los seguidores del programa no sabrían ubicarle en algún espectro político.

Y, es que, del Val habitualmente utiliza Twitter para verter su opinión respecto a ciertos temas polémicos, pero sin posicionarse por ningún partido político. Tanto es así, que muestra su rechazo a las actitudes de políticos tanto de la izquierda como de la derecha.

La presentadora le pregunto directamente,» ¿De qué partido eres?», un tema que no le pareció tan importante al entrevistado. «A los 16 años estuve apuntado a las Juventudes Comunistas», reveló con completa sinceridad.

«Siempre ha sido votante de Izquierda Unida y del PSOE», afirmó con total seguridad. Sin embargo, confesó que en estos últimos años ha dejado de creer en la política de esos partidos y manifestó el rechazo que le causa el actual presidente, Pedro Sánchez.

🔴Juan del Val: «Siempre sido un votante de Izquierda Unida y del PSOE y ahora lo voy a dejar de ser» #directo #LaRoca11 https://t.co/kjjYx6zAAe pic.twitter.com/KLWcDaWW5i — La Roca (@LaRocaLaSexta) December 19, 2021

«Voy a dejar de ser votante del PSOE, no me gusta nada el presidente que tenemos- aclaró-No me gusta nada en absoluto el presidente que tenemos ni la manera en la que ha construido un Gobierno. Yo no estoy de acuerdo».

Además, el autor de ‘Candela’ dijo que respetaba a todos los votantes menos a los de la formación vasca EH Bildu. «A mí me parece que considerar, normalizar e integrar en la política a personajes como Otegi es ciertamente peligroso y, sobre todo, en algún momento humillante», sentenció.

«¿Al votante de Vox también lo respetas?», le preguntó Nuria Roca. «Al votante de Vox sí, a la ideología de Vox, no», respondió él.