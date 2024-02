Jorge González confiesa que, tras ‘Benidorm Fest’, ha interpuesto denuncias «por ataques de odio»

El pasado sábado 3 de febrero Benidorm Fest regresó a la pequeña pantalla de la mano de la gran gala final de su nueva edición. El certamen musical se ha convertido en todo un acierto, siendo uno de los más vistos y comentados cada año. Un encuentro donde el público tuvo la oportunidad de ver sobre el escenario a artistas como Jorge González.

El madrileño conquistó a todos con su puesta en escena. Una presentación donde defendió por todo lo alto su propuesta de cara a Eurovisión, la cual fue presentada bajo el título de Caliente. Sin embargo, no logró alzarse con la victoria y quedó posicionado en la tabla en el cuarto puesto, tras haber obtenido un total de 124 puntos.

Arde el Palau con Jorge González (@_JorgeGonzález_) y su canción “Caliente”. Mira su actuación completa en #RTVEPlay#BenidormFest2024 #BenidormFestFinalhttps://t.co/V1AluUb5X8 — RTVE Play (@rtveplay) February 3, 2024

A pesar de no haber ganado, el artista ha conseguido que su sencillo sea todo un hit en las principales plataformas de streaming. Sin embargo, no todo han sido alegrías para él. Según ha explicado al medio 20 minutos, ha sido víctimas de numerosos ataques hacia su persona.

«Hay opiniones para todo los gustos. Lo que me impacta es que esa misma gente que está ensalzando el feminismo y, por lo tanto, la igualdad, es la misma que lleva semanas insultándome de manera salvaje», comenzó explicando. De hecho, y aunque ha sido un sueño para él vivir la experiencia de Benidorm Fest, también está siendo una pesadilla vivir lo que ha venido después.

«Sí, lo he pasado realmente mal. Se han traspasado muchas líneas rojas y he tenido que poner alguna que otra denuncia por los ataques de odio y racismo tan graves que he recibido. Me sorprende mucho, por ejemplo, que me hayan llamado ‘gitano maricón’ en tono despectivo y que muchas veces esas palabras hayan sido escritas por personas del mismo colectivo. No se puede entender que a estas alturas se utilice una condición sexual como ataque», declaró molesto.

La polémica de Jorge González y Nebulossa

Desde que todo el país fue conocedor del nombre de la artista que nos representaría en Eurovisión, todos los ojos han estado puestos en Jorge González. Pues, comenzó a surgir en redes sociales el rumor de que el cantante no se tomó con deportividad su derrota en el certamen y no aplaudió a su compañera tras haber sido declarada ganadora.

Al respecto, Jorge González no dudó en defenderse durante su entrevista para Fiesta, programa de Telecinco. «Hay que tener cuidado con lo que se diga en redes porque se le hace daño a la persona… a los dos (a él y a Nebulossa). Se les ha aplaudido, ellos lo saben, los he abrazado porque ellos son adorables, son lo más. Y España es una zorra caliente. Estoy orgulloso de que nos representen ellos», destacó.

«Estoy flipando, las cosas son más sencillas. Ese gesto no lo hice yo. Te aseguro, y meto mis manos en el fuego, que yo aplaudí, me levanté y la besé», sentenció.