Javier, entre lágrimas en ‘Pasapalabra’ al hablar de su padre: «Estuvo muy malito»

Pasapalabra continúa imbatible en las tardes de Antena 3. El popular programa, presentado por Roberto Leal, se ha convertido en uno de los grandes indispensables de la cadena, puesto que cada vez son más las personas que quieren seguir de cerca el concurso de sus participantes. Una aventura entre letras que siempre nos deja momentos inolvidables. De hecho, en el programa de ayer, 5 de mayo, la audiencia tuvo la oportunidad de ver una nueva entrega. Un encuentro donde Javier, participante del equipo azul, quiso sincerarse antes de jugar la temida prueba de El Rosco. Y es que el madrileño conmocionó a todos con sus palabras.

Como bien saben los seguidores de Pasapalabra, antes de ejecutar la prueba de El Rosco, los participantes acostumbran a enviar algún saludo o decir algún mensaje. Javier lleva 49 programas como concursante y parece que ya ha encontrado su hueco en el formato. Por ello, para sorpresa de todos, quiso darle las gracias públicamente al equipo médico que le salvó la vida a su padre. Pues, tal y como ha explicado, las pasadas Navidades fueron diferentes en su familia, ya que su padre se encontraba muy delicado de salud.

Javier emociona a todos en ‘Pasapalabra’ con su mensaje

Mirando a cámara y sacando valor para no derrumbarse, Javier le dedicó un mensaje de agradecimiento al equipo de Cardiología que consiguió salvar la vida de su padre. «Toda mi admiración tienen y todo mi profundo agradecimiento», comenzó diciendo. «Mi padre estuvo muy malito, creíamos que no lo iba a contar. Estuvo todas las Navidades ingresado, pero lograron sacarlo adelante», contó.

Javier intentaba dar su discurso con la mayor entereza posible, pero su rostro reflejaba cómo estaba intentando contener las lágrimas. «Si estoy aquí, en gran parte, es gracias a ellos. Estaré eternamente agradecido y tengo una deuda con ellos que espero saldar algún día de alguna manera», dijo con gratitud. Asimismo, lejos de concluir aquí su discurso, el participante le contó a Roberto Leal que también quería dedicarle unas palabras a otra persona.

Y es que, dicen que es de bien nacido ser agradecido. Por ello, Javier le quiso agradecer a su amigo Alejandro su ayuda para estar preparado para Pasapalabra. «Es un compañero que pasó por aquí y con el que sigo manteniendo contacto», contó. «Me está ayudando con mi preparación aquí y es digno de mencionarlo. Le estaré eternamente agradecido, es una grandísima persona», dijo.

Tras sus palabras, todos los presentes en el plató de Pasapalabra no dudaron en darle un fuerte aplauso a Javier. Un gesto con el que el madrileño terminó por derrumbarse. Y es que, entre lágrimas, el concursante agradeció que le hubiesen dejado unos segundos para poder decir eso. Por su parte, Roberto Leal, enternecido por el buen corazón del concursante, le dio ánimos y le mandó saludos de parte de todo el equipo del formato a su padre y a Alejandro.