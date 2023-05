Jason Mraz estrena el videoclip de ‘Pancakes & Butter’, su nuevo single

Jason Mraz prometió un 2023 lleno de música y el artista está cumpliendo con su promesa. Tras el lanzamiento de You might like it, publicado a principios de abril, el artista estadounidense regresa con Pancakes & Butter un nuevo adelanto de su próximo álbum.

Pancakes & Butter se suma a lanzamientos recientes como You might like it o I Feel Like Dancing, y todas ellas estarán incluidas en el octavo trabajo de estudio del artista estadounidense. Un proyecto discográfico que verá la luz después de mucho trabajo.

El artista estadounidense ha fijado el estreno de su nuevo álbum de estudio para el próximo 23 de junio bajo el título de Mystical Magical Rhythmical Radical Ride. Y para hacer más amena la espera, ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento del videoclip de Pancakes & Butter.

Un videoclip donde el artista demuestra su sentido del humor, y con ritmos de banda de inicios del siglo XX, Jason Mraz se convierte en el líder de un grupo dispuesto a hacer levantarse de sus asientos a todos los asistentes. Un videoclip que no ha tardado en entrar en las principales tendencias de YouTube.

En este trabajo, Jason Mraz se reúne con numerosos colaboradores, entre ellos la banda Raining Jane que aparece en el vídeo musical y el productor Martin Terefe. De Terefe. Además, este vídeo ha estado dirigido por Jaime Valdueza y ambientada en el estudio de un programa de variedades del siglo XX.

Sobre este proyecto, Jason Mraz recuerda que «Volvemos a estar juntos, pero no estamos donde estábamos. Tenemos una nueva perspectiva y una nueva perspectiva, por lo que podemos colaborar de una nueva manera. Siento que he completado un anillo de la espiral y ahora estoy comenzando ese viaje nuevamente. Hay una sensación de constante relajación y de constante avance que es a la vez predecible pero siempre incierta».