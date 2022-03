Indiscutiblemente, una de las sagas cinematográficas que arrasaron con todo en taquilla y que marcó la industria del cine fue la de ‘El señor de los anillos’. Desde que la novela de J. R. R. Tolkien comenzó a producir su trilogía cinematográfica, ninguna estrella de la industria quiso quedarse afuera de lo que sería un éxito absoluto, ni si quiera Jake Gyllenhaal.

El actor californiano se ha convertido en la actualidad en uno de los actores más populares y consagrados del mundo del cine, llegando a dar vida a personajes de ficciones como ‘Brokeback Mountain’, ‘Love and other drugs’ o ‘Nightcrawler’, entre otros. Pero hace 20 años, todavía no había alcanzado la fama que hoy lo acompaña, ni había sido nominado a los premios Oscars.

Por ello, fue en dicho momento en el que decidió presentarse al casting de uno de los candidatos a Frodo, personaje de la saga y papel que al final ocupó el actor Elijah Wood. Un momento que trajo una de las anécdotas más destacas de su carrera como actor y que ha querido compartir en ‘The Tonight Show’, programa conducido por Jimmy Fallon. “Tuve una audición para ‘El Señor de los Anillos’. Tuve una llamada con 14 agentes que estaban muy emocionados”, comenzó relatando el artista.

“Cuando los agentes están muy emocionados, es muy intenso. Me llamaron y me dijeron: ‘¡Están haciendo ‘El Señor de los Anillos’! ¡Y Peter Jackson está dentro! Van a hacer tres películas en tres años y medio. Y cuando nos dijeron que necesitaban un hobbit dijimos: ¡Jake!’. Así que fui para allí y lo intenté”, explicó al recordar el momento en plató.

Aunque por la forma de relatar el momento, todo parecía que se trataba de una anécdota divertida de Jake Gyllenhaal, lo cierto que no fue muy agradable para él. “Había unas instrucciones muy rigurosas y no había diálogos. No teníamos que decir nada, solo teníamos que encontrar el anillo. Yo no lo hice muy bien porque no entendía que no hubiera diálogos», señaló.

«Después tenía unas cuantas líneas, pero no puse ningún acento. Había que hacer uno muy británico”, explicó Jake. Hasta que remató: “Peter Jackson me miró y me dijo: ‘Eres el peor actor que he visto en mi vida’”. Una anécdota que dejó a todos sin palabras, pero a la que el actor destacó que, a pesar de las palabras del director, se lo tomó con humor.