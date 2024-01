Jacobo Ostos estalla en ‘Y ahora Sonsoles’ contra su hermana Gabriela: «Eres una mentira con patas»

El pasado lunes, Gabriela Ostos visitó el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3. De esta forma, no dudó un solo segundo en dar a conocer su versión sobre el problema de la herencia de Jaime Ostos, su padre, tras su muerte. Tan solo un día después, Jacobo Ostos pisó el mismo programa para responder a su hermana.

Como era de esperar, el joven no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión para defender, públicamente, a su madre María Ángeles Grajal por encima de Consuelo Alcalá, madre de Gabriela. Es más, ha dejado claro que no tiene ni quiere tener ningún tipo de relación con sus hermanos.

En un momento dado, Gabriela Ostos quiso entrar en directo por teléfono en Y ahora Sonsoles para rebatir a su hermano: «Él dice que somos hermanos de sangre y dice que he ido a casa de mi padre pocas veces, pero la diferencia es que yo llevo casada 30 años y tengo mi vida y no es como él, que ha vivido todo el tiempo en casa de mi padre».

🗣️ Jacobo Ostos responde a las acusaciones de Gabriela Ostos: «Mi padre no quería ver a Consuelo Alcalá ni en pintura». YAS9Ene https://t.co/xqIg2xSfVK — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) January 9, 2024

Lejos de que todo quede ahí, la hija del diestro fue mucho más allá: «Mi padre, y él lo sabe, tuvo que rehipotecar la casa y hacer frente a unas deudas de su negocio». Fue entonces cuando Jacobo no dudó en interrumpir a Gabriela, visiblemente enfadado: «Tienes una mala baba y una mala sangre… ¿A qué viene esa llamada? Lo que tendrías que haber hecho ayer es tenerle respeto a mi padre y haberte quedado en tu casa».

Por si fuera poco, Jacobo Ostos fue mucho más allá, dirigiéndose a Gabriela: «Para mí no eres hermana ni eres nada, ya lo sabes. ¡Y ahora no molestes más! No voy a hablar más con esta persona (…) Eres una mentira con patas». Además, añadió: «A ti lo que te pica es que no has podido coger ni un duro. Dilo claro, Gabriela», espetó, lo que provocó que Sonsoles Ónega le diera un toque de atención: «Me parece feo».

Ignorando por completo a la presentadora de Y ahora Sonsoles, el invitado continuó dirigiéndose a su hermana: «¿A quién le importa si tuve que hipotecar el chalet? No te preocupes, que está vendido y está todo perfecto. Puedes ir a mirarlo al registro civil». Además, añadió: «Hay que tener poca vergüenza para entrar aquí y decir según qué comentarios, pero lo que quiero que sepa toda España es que estáis removiendo toda esta mierda porque os jode cuando se os destapa la careta cuando queréis dinero».

Para tratar de zanjar el asunto en directo, Jacobo Ostos se mostró aún más contundente: «Lo que tienes que hacer es dejar de decir mentiras en televisión». Finalmente, Gabriela se pronunció: «Esto no tiene ninguna réplica. Pedir disculpas a la audiencia por esto, porque esta falta de respecto y forma de actuar no tiene ningún sentido». Por si fuera poco, fue más allá: «Mi padre no estará muy contento, esté donde esté, pero cada uno se retrata solo. Cada uno estamos donde tenemos que estar».