‘La isla de las tentaciones’: Keyla abre los ojos a Adrián respecto a Naomi

La isla de las tentaciones arrancaba esta semana con la segunda mitad de la hoguera de los chicos que no se llegó a ver en la pasada entrega. Adrián, el novio de Naomi, vio imágenes muy duras de su pareja que provocaron su huida del lugar y acabó desesperado llorando en el mar en completa soledad. Sandra Barneda decidió continuar sin él el programa.

Un largo rato después de que sus compañeros volvieran a la villa y tuvieran que explicar lo sucedido, el valenciano hizo acto de presencia. Completamente empapado volvió a romper en lágrimas y pidió disculpas al resto de chicos. “Me siento estúpido, me siento gilipollas porque teníais razón todos. Perdón, chicos porque me hubiera gustado estar a vuestro lado y ver el resto de imágenes”, expresó el joven. “No me merece tío, si es que no me merece”, ha continuado lamentándose.

Aunque Adrián se vaya, sus imágenes serán vistas por sus compañeros 💣💥 🍎 #Tentaciones9 | #LaIslaDeLasTentaciones9

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/5RtA3lg484 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 20, 2023

Al día siguiente en una nueva fiesta en Villa Playa, Adrián consiguió levantar los ánimos y disfrutar un poco de su estancia en La isla de las tentaciones. “¿Caerías en la tentación?”, le preguntó Keyla, su tentadora favorita. “Ya he caído”, contestó el empresario entre risas. “¿Otra vez?”, insistió Yaiza. “No, porque necesito tiempo para mí, asimilar y volver a ser yo mismo”, respondía Adrián.

Las tentadoras van a por todas y la soltera favorita de Álex quiso continuar indagando en los sentimientos del valenciano. “¿Te pone Keyla? ¿Del 1 al 10?”, preguntó la malagueña. Él finalmente respondió que un 9 y ella quiso saber por qué. “Porque hoy tienes el pelo…”, comenzó bromeando él. “Baby del 1 al 10, yo te doy un 20”, afirmó el joven entonando la letra de la canción.

Más tarde, la canaria le ha comentado que no quería otra cita con él y han abandonado la fiesta para dirigirse a un lugar más tranquilo en el que hablar. Keyla y Adrián tuvieron una gran conexión que se ha ido enfriando ante la actitud triste del novio de Naomi. “¿Te arrepientes del beso?”, quiso saber la tentadora. “No te jode. Tú estás llorando y ella…. ¿No te das cuenta de que te quiere una mierda?”, afirmó de forma contundente la joven. “Voy teniendo claro que le importo una mierda, pero para mí encajar un golpe así es difícil”, confesaba el empresario.