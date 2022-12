‘La isla de las tentaciones’: así son las vidas de los concursantes 3 meses después

La isla de las tentaciones ha llegado a su fin, después de los últimos programas emitidos esta semana, hemos podido conocer cómo se encontraba la relación de los concursantes tres meses después. A la espera de las dos últimas parejas formadas por Claudia y Javi y Paola y Andreu, cuya gala se emitirá esta noche en Telecinco, vamos a realizar un repaso por cómo han acabado las relaciones de las cuatro parejas restantes: Tania y Samu, Ana y Cristian, Sara y Manu y por último Laura y Mario.

Tania y Samu comenzaron su aventura en la isla para dejar atrás sus celos y demostrar que podían ser fieles el uno con el otro, sin embargo, no fue exactamente que lo sucedió pues Tania conoció a Hugo quién se convirtió desde el primer momento en su tentador favorito y con el que cada semana iba avanzando más. Por otro lado, tenemos a Samu quién congenió con dos tentadoras, Elena, tentadora con la que sobrepasó los límites establecidos por su pareja y Jessica con quién únicamente tuvo una atracción física. Finalmente, los dos quedaron como amigos y Tania abandonaba el programa de la mano de Hugo, pero sin ser pareja, después de todo lo que había pasado necesitaban tiempo y espacio para reflexionar.

Ana y Cristian no empezaron con buen pie y así siguió durante el resto de su experiencia, la murciana no confiaba nada en su pareja y este le recriminaba que era una persona muy celosa sin razón. Cristian cayó en la tentación con María de los Ángeles a los pocos días de estar en la villa y Ana amenazó con abandonar el programa, tras lo ocurrido decidieron darse una segunda oportunidad, pero la relación ya no era igual. Semanas después de salir volvían a intentarlo, pero el murciano la dejó de un día para otro, necesitaba estar solo.

La pareja formada por Sara y Manu fue una de las que más impactó pues su paso por el programa fue muy relajado y no se pusieron a prueba en ningún momento, por ello las concursantes decidieron que debían ser la pareja expulsada. Sin embargo, tres meses después la pareja ni se miraba a la cara y no se habían visto cara a cara desde que salieron del programa. Manu había empezado a verse con Carmen, tentadora del programa, en secreto y se fueron juntos de la mano.

Laura y Mario, vivieron muchas emociones durante su estancia en La isla de las tentaciones, la pareja que parecía que iba a romper, decidieron darse una segunda oportunidad. En la hoguera final, a pesar de todo lo vivido, Laura quería abandonar el programa de la mano de Mario, pero este rechazó su propuesta: “Yo no puedo ser amigo de mis ex parejas, me va a molestar siempre enterarme de que está con alguien, igual que ahora que me he enterado de que ella ha conocido a alguien, obviamente, me molesta”, expresaba el madrileño. Laura había conocido a una persona especial que le hacía muy feliz y Mario se fue solo, pero quedaron como amigos.