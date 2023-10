Isa Balado, la reportera agredida sexualmente en directo, habla por primera vez

Isa Balado, inevitablemente, se ha convertido en una de las periodistas que más ha dado de qué hablar en los últimos meses. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado 12 de septiembre, la joven vivió un terrible momento mientras realizaba una conexión en directo con el programa En boca de todos de Cuatro.

Todo sucedió cuando Isa Balado estaba informando sobre el robo que había tenido lugar en un local de Madrid. En un momento dado, mientras ella estaba hablando con sus compañeros de En boca de todos que se encontraban en plató, un hombre se acercó por detrás y le tocó el trasero. Al pedir al hombre que la dejase en paz, él dio el paso de tocarle el pelo.

Una situación que estaban viendo, en directo, millones de personas. Como no podía ser de otra manera, la Policía Nacional consiguió dar con el paradero del agresor. A pesar de ser puesto en libertad con posterioridad, la Fiscalía no dudó en pedir una orden de alejamiento, así como una prohibición de comunicarse con la periodista.

La opinión pública no tardó en hacerse eco de esta desagradable situación, mostrando su incondicional apoyo a Isa Balado. La joven, tras haber vivido en primera persona un hecho tan sumamente traumático, optó por mantenerse alejada del foco mediático. Algo que ha mantenido hasta ahora, que ha querido regresar a sus redes sociales.

Casi un mes después de este terrible suceso, la reportera ha querido hacer una publicación en Instagram para agradecer el cariño y el apoyo recibido durante estas semanas. «Se me ha hecho más difícil de lo que creía volver hasta aquí y todavía se me pone un nudito en la garganta», reconoció la reportera de En boca de todos.

«Pero me parecía injusto seguir adelante pasando por alto tantos mensajes bonitos», añadió. Lejos de que todo quede ahí, Balado fue más allá: «No sé cómo estar a la altura de la avalancha de cariño y apoyo que me ha llegado… Me habéis dejado sin palabras y con la lagrimita siempre en cola de reproducción». Para finalizar, dijo lo siguiente: «Es muy fuerte todo. En fin, que gracias infinitas».