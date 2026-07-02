Inés García confiesa los secretos de su relación con Lamine Yamal: «Le hemos dado tiempo a las cosas»

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se encuentra en plena travesía y el nombre de los jugadores de la Selección Española de Fútbol se encuentra acaparando los principales titulares de los medios de comunicación de nuestro país. Eso sí, si entramos en territorio de la prensa del corazón, uno de los más comentados es el de Lamine Yamal. Y es que el joven ha dado mucho de qué hablar desde que se unió a la élite deportiva. Sin embargo, desde el pasado mes de mayo, el motivo ha vuelto a ser sentimental. Pues, el deportista muestra feliz su romance con Inés García.

La joven se dedicaba a subir contenido en redes sociales con el objetivo de hacerse un hueco en el mundo de las influencers. Una labor que ha experimentado pasos agigantados tras confirmarse su relación sentimental con Yamal. Desde entonces, el número de seguidores ha crecido notablemente para la sevillana. Pero, también han aumentado sus colaboraciones con marcas publicitarias. Un buen momento para ella a nivel laboral, que está recibiendo con los brazos abiertos. Eso sí, ser pareja de un futbolista tan reconocido en nuestro país también implica ser víctima de críticas y rumores.

Inés García cuenta que no conoció a Lamine Yamal de manera romántica

Durante semanas, se especuló que Inés García había dejado a su anterior pareja para estar con Lamine Yamal. Una información que ella misma tuvo que desmentir dado el impacto que estaba teniendo en redes sociales. Así pues, actualmente, la joven se encuentra en Estados Unidos acompañando a su chico en este evento deportivo. Pues, el deportista se ha llevado con él a toda su familia, a su pareja y a una amiga de García.

De esta manera, la influencer ha aprovechado sus ratos en el hotel para grabar un par de vídeos para sus redes sociales. Así pues, con su amiga sentada de fondo, ha contado cómo y cuándo comenzó su historia de amor con Lamine Yamal. Y es que ella misma ha revelado que le encantaría decir que se conocieron de manera romántica, pero la verdad es completamente diferente.

«Me encantaría contaros una historia de que lo vi en el aeropuerto, que nos cruzamos, se me cayeron los papeles y me ayudó a recogerlos, pero no», comenzó diciendo entre risas. Pues, la realidad es que se conocieron por redes sociales. Él vio su cuenta pública y ahí comenzó la conquista, por lo que ha dado a entender. Eso sí, lejos de dejarlo aquí, ha querido aclarar que se conocen desde hace mucho tiempo. No es algo reciente como la gente cree.

Inés García confiesa que conoce a Yamal desde hace mucho tiempo

«Llevamos mucho más tiempo de lo que la gente se cree», ha admitido. Aunque empezaron a verles juntos en su viaje romántico a Grecia, en mayo, ya se conocían de hace «mucho más» tiempo. «Tampoco tres años, pero bastantes más meses de los que la gente se cree. Y hasta día de hoy», ha indicado. Asimismo, ha dejado claro que antes de ser novios fueron amigos. Un acercamiento lento y cuidado.

«Le hemos dado tiempo a las cosas, hemos dejado que las cosas vayan bien, conociéndonos poco a poco», ha revelado. Pues, antes de formalizar nada, estuvieron «mucho tiempo hablando». Eso sí, a pesar de haber dado esta información, la joven no ha contado si su primer contacto con Lamine Yamal fue este 2026 o a finales del 2025, pero lo que está claro es que todo comenzó hace unos meses.