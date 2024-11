El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria ya es leyenda de la UFC después de retener el título en la categoría de peso pluma en un combate celebrado en Abu Dabi el pasado 26 de octubre. Allí en apenas unos minutos consiguió vencer por K.O. a Max Holloway, su retador, una victoria que le ha convertido en la gran estrella de la categoría que deja a Conor Mcgregor, hasta ahora estrella de la categoría, contra las cuerdas y a la espera de que se decida a retar a Topuria para asistir al duelo que todo el mundo quiere ver. El invitado se ha convertido en todo un habitual de El Hormiguero, ya que hace apenas unas semanas estuvo en el plató para hablar del estreno de la película documental sobre su carrera, que ya está disponible en la plataforma Movistar Plus+.

La noche ha comenzado con el valenciano recordándole que esta nueva victoria era impensable para muchos, ya que los expertos en la categoría pronosticaban que era imposible que mantuviese el título. «Bueno, imposible para algunos. Yo es que predico siempre lo mismo, siempre digo: ‘Si alguien lo ha hecho, yo también lo haré; y si nadie lo ha hecho, seré el primero en hacerlo’. Y así fue», ha contestado con su habitual tranquilidad el invitado. También ha querido saber qué se siente al conseguir algo tan importante por segunda vez y callar tantas ocas: «Muchas veces he pensado en esa respuesta, pero nunca encuentro esas palabras que describan esa felicidad, porque no hay palabras que puedan definir ese nivel de felicidad que uno siente cuando de repente gana y siente esa emoción, esa energía de la gente… No se puede explicar. Lo que sí desearía es que todo el mundo pudiera experimentar ese nivel de felicidad que yo experimento en ese momento porque es algo inigualable», ha sido su respuesta.

Pese a que ahora es la gran estrella de la categoría, lo cierto es que Ilia no comenzó en el mundo de las peleas hasta bien entrada la adolescencia, cuando su hermano y él descubrieron este mundo por casualidad cuando ya vivían en Alicante con su familia después de cambiar varias veces de país. Motos le ha recordado que en sus inicios nadie apostaba por él: «No era nada talentoso y siempre estaba constipado, con mocos… Nadie se podía imaginar que me pudiera convertir en campeón del mundo».

Topuria ha desvelado que al principio era su hermano el que se llevaba todas las miradas: «Me decían que por qué no hacía otra cosa como aprender a tocar el violín o el piano y yo decía que no, que me dieran un poco más de tiempo».

Fue su padre el que le animó a seguir adelante pese a los impedimentos: «Yo era flaco y estaba siempre constipado, pero mi padre empezó un día a fantasear conmigo y a decirme que cuando el mundo conociera mi talento y viera todo lo que tenía, iba a revolucionar el mundo».

Esas palabras, que era sólo una manera de darle ánimos a un adolescente, han creado un campeón mundial pasados los años. «Me hizo creer en mí mismo y ese fue el primer cambio importante que di en mi vida, empezar a confiar en mí mismo. Y eso fue gracias a mi padre», reconoce Ilia Topuria, que sigue agradecido a toda su familia y les tiene siempre muy presentes, tanto que su hermano Aleksandre forma parte de su equipo.