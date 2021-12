En plena época del streaming y de los contenidos digitales el nombre de Ibai Llanos no pasa desapercibido para nadie. Conocido como uno de los streamers más populares de España y del mundo, el vasco ha logrado cosechar una buena base de seguidores con el paso de los años. Su transparencia y cercanía han sido dos de los ingredientes esenciales que lo han llevado a ello.

Por ello, no es de extrañar que con tan solo 26 años, la economía de Ibai Llanos esté más que saneada. Y es que, tal y como comentó hace unos meses, factura al mes más de 125.000 euros solamente con su canal de Twitch. Una elevada cifra económica que lo ha llevado a abandonar su lujosa mansión de alquiler donde residía junto a sus compañeros, para tomar un paso importante en su vida.

El 2022 todavía no ha comenzado oficialmente y parece que el streamer ya lo tiene todo preparado para iniciarlo con buen pie. Y es que, Ibai vuelve a mudarse a otra localidad de Barcelona, pero esta vez, a su primera vivienda privada. «He firmado los papeles de mi nueva casa», ha comenzado explicando a sus seguidores en Twitch.

El joven ha explicado que va a dejar su actual mansión para ceder su hueco a otros creadores de contenido y jugadores que ahora forman parte del equipo que lanzó junto a Gerard Piqué. «Reven tiene pareja, por lo que se irá a otra casa, pero también lo tendré en mi nueva casa», comentaba. Además, ha confirmado que tanto Ander como Barber, sus compañeros, tendrán una habitación alquilada en su nueva casa.

Cabe destacar que Ibai Llanos no tiene registradas más propiedades ni empresas a su nombre, por lo que esta casa pasaría a ser su primera vivienda en propiedad. «Me emociono de solo pensarlo. Voy a tener una hipoteca a bastantes años. Puedo decir que todos los que me seguís habéis pagado la casa porque me habéis hecho hacer mucho dinero», ha agradecido.

Eso sí, aunque no ha querido dar muchos detalles públicamente de cómo será su nuevo hogar, ha dejado claro que será una vivienda de un solo piso. «Ya dije que esta casa en la que estamos ahora no tiene sentido, por todo lo que tiene y lo grande que es, así que mi nueva casa es bien grande pero todo en una planta», ha explicado.

«Aún no sé en cuántos años voy a pagar la casa. Me lo tienen que decir. Yo he ido este martes y he firmado la compra de la casa», añadía. Sin lugar a duda, tal y como han comentado algunos de sus seguidores, no ha comenzado el 2022 e Ibai Llanos ya se encuentra en otro nivel superior.