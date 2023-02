Ibai Llanos deja en shock a sus fans tras publicar una fotografía con Rosalía

Ibai Llanos es el streamer más importante de España desde hace varios años y siempre sorprende con algo nuevo a sus seguidores. La sorpresa más reciente del vasco ha sido una foto con Rosalía que ha subido a todas sus redes sociales.

El creador de contenido ha tenido un gran fin de semana después de haber fichado al mítico jugador de fútbol Ronaldinho para jugar en su equipo de la Kings League. Esta liga presidida por Gerard Piqué y que se define como “una nueva manera de entender el fútbol”, tiene al streamer como presidente del club Porcinos FC. Pero, además, el vasco inició su tarde del viernes yendo de compras con un acompañante muy especial.

Dentro de poco en mi canal de youtube… Un día de compras con Rauw Alejandro. Me ha hecho de estilista para cambiarme mis outfits. pic.twitter.com/bZ7uM6VP0b — Ibai (@IbaiLlanos) February 24, 2023

Ibai ha ideado un nuevo formato para su canal de YouTube en el va a renovar su armario y va a someterse a un cambio de estilo. El comunicador ha compartido a través de su cuenta de Twitter que la persona que iba a encargarse de ayudarle iba a ser nada más y nada menos que el cantante Rauw Alejandro.

“Dentro de poco en mi canal de YouTube… Un día de compras con Rauw Alejandro. Me ha hecho de estilista para cambiarme mis outfits”, se oye decir al creador de contenido en el vídeo. “Lo está pagando todo él”, ha bromeado, además. En las imágenes se puede observar al puertorriqueño rodeado de cámaras y focos escogiendo chaquetas de cuero de un burro de ropa.

Como no podía ser de otra manera, a donde va Rauw va Rosalía y es que no pueden estar más enamorados. Anteriormente ya se los había visto juntos por Barcelona, ciudad en la que reside Ibai Llanos, por lo que se sabía que la cantante también estaba presente. Sin embargo, lo que Internet en general no se esperaba es que sin previo aviso el streamer subiera una foto junto a la intérprete de MOTOMAMI.