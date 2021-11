‘El Hormiguero’ comenzó la semana con una visita muy especial. Los actores David Verdaguer y Vicky Luengo, acudieron al programa para presentar la serie ‘Historias para no dormir’, que el pasado 5 de noviembre se estrenó en Amazon Prime Video.

Los actores hablaron con Pablo Motos sobre ‘El Doble’, el capítulo de esta producción que ambos protagonizan y que es un remake de la serie de Televisión Española de Chico Ibáñez Serrador. Un capítulo que ya puede verse en Amazon Prime Video.

Pablo Motos recordó a los espectadores que ‘Historias para no dormir’ fue una serie con la que muchos españoles pasaron miedo, y quiso saber si los invitados de la noche disfrutaban con este tipo de películas o series.

«A mí sí me gustan, sí las disfruto. Me gusta pasar miedo, me lo paso bien», señaló Vicky Luengo. «A mí no porque me dan miedo. Lo paso muy mal. Yo duermo con la luz encendida aún. No es broma. Bueno, yo digo que es por mi hija pero en realidad es por mí», indicó David Verdaguer.

Vicky Luengo explicó la trama de ‘El Doble’: «Es una historia futurista que está ambientada en el año 2045 donde existe la posibilidad de que te compres un doble de ti mismo y le mandes hacer lo que te dé la gana, como que viva unas partes de tu vida que tú no quieres o no te apetece vivir o a las que no sabes enfrentarte o gestionar».

“Es una pareja que lleva mucho tiempo junta, viene de pasar un mal momento en la relación y después de hacer terapia están un poco mejor pero poco a poco se descubre que él ha comprado un doble para gestionar los momentos malos y los baches de la relación”, ha proseguido.

La actriz además, protagonizó un divertido momento durante el juego de Trancas y Barrancas, desvelando cómo había sido su primer beso. «Los dos llevábamos aparato y fue como que se engancharon los dos y tardamos un rato en separarnos”, relató la actriz entre risas.