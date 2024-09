‘El Hormiguero’ ya tiene invitado para hoy: un actor del que no se sabe nada de su vida privada

Después de una de las noches más reñidas del año en el mundo de la televisión tras su primer enfrentamiento con David Broncano y La Revuelta, El Hormiguero recibe esta noche a un nuevo invitado que se sentará en el plató. Pablo Motos deja de lado la fiesta de cumpleaños que celebró con Victoria de Marichalar y retoma las visitas del mundo del cine y de la cultura, uno de los clásicos del espacio de Antena 3. Uno de los actores más conocidos de nuestro país se sentará para promocionar su nuevo proyecto en un lugar que conoce perfectamente, ya que es uno de los famosos que pertenecen al Club Platino y pronto estará en el Infinity, al que entran los que han pasado 20 o más veces por el programa.

Javier Cámara se sienta en el programa para hablar de su aplaudida serie Rapa, que estrenará su tercera y última temporada en Movistar Plus+ el jueves 12 de septiembre. En ella, la enfermedad de Tomás -su personaje- seguirá avanzando y no podrá contar con el apoyo de Maite, su fiel compañera, ya que tendrá que estar centrada en el caso de secuestro que afecta a una de las familias más conocidas de Galicia, por eso deberá estar centrada en su investigación. Él, por su parte, afrontará la que podría ser su última investigación intentando ayudar a un amigo que ha sido acusando de asesinato, por lo que no dudará en meterse de lleno para intentar salvarle y hará imposible pese a las dificultas físicas que tiene. Cámara acudirá solo a la cita, ya que su compañera Mónica López ya dejó claro en el pasado que no pisará El Hormiguero. La actriz no dudó en decir durante una entrevista en la emisora Radio Estel que Pablo Moyos «es un impresentable» y que «blanquea el fascismo».

El invitado de El Hormiguero guarda en secreto su vida

El actor riojano apenas comparte aspectos de su vida personal, de la que no se conoce si tiene pareja o si la ha tenido en el pasado. En Agosto del año 2017 se convirtió en padre de dos niños vía gestación subrogada, un proceso que tuvo que realizar en Estados Unidos debido a que en nuestro país es algo completamente prohibido. Ha sido con Pablo Motos con el que más ha hablado de su faceta como padre, aunque ha dado muy pocos detalles.

En una de las visitas desveló que ninguno de los consejos recibidos por sus familiares y amigos le han servido para nada, ya que todo lo ha tenido que ir aprendiendo «día a día». «Ser padre no es idílico, es hermoso, pero es un currazo», aseguraba ante las cámaras de Antena 3 al recordar que fue muy duro pasar el confinamiento con dos pequeños que no podían salir a la calle o relacionarse con otros niños.

Javier Cámara será el protagonista de la noche en el show de Antena 3 a partir de las 21:45 h. en Antena 3 para hablar de su nuevo proyecto profesional.