‘El Hormiguero’ arrancó la semana con Nuria Roca como sustituta de Pablo Motos. El presentador del programa de Antena 3 volvió a dar positivo en COVID-19, de esta forma, esta semana será sustituido por Nuria, quien ya le sustituyó hace un año cuando dio positivo por primera vez.

La presentadora recibió en el plató a los humoristas Arturo Valls y Ernesto Sevilla, que acudieron para presentar ‘Camera café, la película’, que llegará a las salas de cine el próximo 25 de marzo. La película supone el regreso de personajes de la mítica serie de televisión, pero en esta ocasión, a la gran pantalla.

Antes de comenzar la entrevista, Nuria Roca conectó por videollamada con Pablo Motos, que explicó como se encuentra tras haber dado positivo: «Estoy bien, estoy perfecto. Me hice un control rutinario y di positivo, pero no tengo ningún síntoma, solo la voz un poco tomada. Estoy perfectamente, así que espero dar pronto negativo para poder volver».

Durante la entrevista, Arturo Valls expresó que con la película de ‘Camera Café’ ha cumplido un sueño: «Sí, la verdad es que sí. Y además hemos salido del pasillo. Eso hay que dejarlo claro, la gente no va a ver una hora y media del plano fijo del pasillo. ¡Salimos de la oficina por fin!». Y reveló que: «Está casi todo el elenco original y hay nuevos fichajes como Javier Botet, Ingrid García-Jonsson, Ibai Llanos… Incluso en una secuencia sale el rey emérito».

Arturo Valls además, explicó cómo había sido rodar una película bajo la dirección de Ernesto Sevilla. «Es una maravilla. Esa cabeza que veis ahí, esa dimensión no está ahí porque sí, ahí hay mucho cine. Él devora cine, él bebe cine… Entonces es capaz de mover la cámara como Martin Scorsese o grabar una secuencia como Quentin Tarantino», destacó entre risas.

Por otro lado, Arturo Valls, que este año se llevó el Premio Goya al Mejor Cortometraje de Ficción, desveló cómo se enteró su mujer de que lo había ganado. «Estaba viendo la gala con una amiga, estaba mirando el móvil y de repente levantó la cabeza y me vio con un Goya en la mano. No asimiló que cabía la posibilidad de que me lo dieran… O eso o tenía poca confianza en mí», bromeó el actor.

Ernesto Sevilla, por su parte, reconoció que una noche acabó de fiesta es casa de un narcotraficante. «Conocí a un tío una noche de fiesta sin saber a qué se dedicaba, fui a su casa, empezamos a hablar y me dijo que tenía una hija que quería una consola y yo le dije que le regalaba una consola a su hija. Entonces abrió un cajón para coger una cosa y había pistola ahí. La cogió, me la enseñó… Total, que me fui a mi casa terminada la noche y la cosa quedó ahí», explicó para concluir la entrevista el director de ‘Camera café, la película’.