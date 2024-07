‘Los Hermanos Iglesias’ reciben hoy a uno de los mejores amigos de Ilia Topuria

Tras el estreno en casa de Beatriz Luego y Yotuel en Miami hace una semana, los hermanos Iglesias vendrán a España para un reto muy especial al que se tendrán que enfrentar en Hermanos a la obra. El programa de reformas de La 1 tendrá como protagonista a un cantante conocido por sus gustos especiales.

Se trata de un artista que acaba de comprar una vivienda en una de las urbanizaciones más lujosas de Madrid después de haber vivido durante años en uno de los barrios más populares de la capital. Antes de mudarse a este nuevo lugar tendrá que acomodar esta nueva casa a los gustos de toda su familia, ya que no se irá solo en esta mudanza.

Chábeli y Julio José Iglesias tendrán que ponerse manos a la obra para conseguir dos habitaciones para la familia, iluminar una enorme parcela alrededor de la casa que cuenta con más de 3.500 m2 y la joya de la corona: un vestidor que tendrá que tener hueco para un enorme colección de zapatillas que tiene más de 1.000 pares, al menos eso dice.

Los hermanos Iglesias visitarán Carabanchel

Omar Montes es el dueño de esta casa y su familia será la que no se lo ponga nada fácil a los reformistas, que tendrán que buscar una forma de contentar a todos y poder cumplir unos plazos muy ajustados para la obra. Para ello tendrán que alejarse de su mundo de lujo y visitar el barrio de Pan Bendito, donde vive Omar junto a su madre, sus abuelos y su desconocida novia.

Una de las anécdotas que se vivirán en el programa será cuando el cantante intente convencer a los hermanos Iglesias de ir a comer un kebab, uno de sus platos favoritos. «A ti te haría falta comer un buen kebab que te estás quedando muy delgada», le dice a Chábeli en uno de los avances que ya se pueden ver del programa.

Lo que el cantante no esperaba es que la hija de Julio Iglesias no supiese qué es este plato tan popular en todo el mundo y que en España se puede comer en casi cualquier rincón. «¿Nunca te has comido un kebab? Me parece muy fuerte que a estas alturas de la vida, en el siglo XXI todavía haya personas que no conozcan el kebab», dice el madrileño muy sorprendido.

«Un kebab es como un pan de pita árabe, donde le meten dentro carne, lechuga, tomate, cebolla…Si luego acabamos prontos os llevo a comer uno. Os invito yo», así intentaba explicarles la receta. Para rematar el momento, Julio recuerda que tendrá que ser sin carne, ya que es vegetariano.

La amistad de Omar con Ilia Topuria

El ex de Isa Pantoja tiene una bonita amistad desde hace años con Ilia Topuria, al que conoce desde hace años debido a que entrenaban en el mismo gimnasio. No hay que olvidar que antes de triunfar en la música y ser un personaje televisivo, Montes fue campeón de España de boxeo en la categoría de peso Wélter, pero que abandonó todo para centrarse en la música.

Omar Montes será el protagonista de esta noche de Los Iglesias. Hermanos a la obra, que comenzará a las 22:45 h., después del capítulo de la serie 4 Estrellas.