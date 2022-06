‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Kadir, Ömer, Asiye y Emel sufren un trágico suceso

Atresmedia tiene un auténtico don a la hora de presentarnos series turcas. Muchas son las que, de una manera u otra, han marcado un antes y un después en la vida de muchísimas personas en todo el país. Un claro ejemplo lo encontramos en Mujer, Tierra amarga o Infiel. Ahora es el momento de conocer una nueva historia, que lleva por título Hermanos.

De esta manera, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de una de las series que más éxito está cosechando en todo el mundo. Después de tanta espera, por fin aterriza en España y lo hace, como no podía ser de otra manera, de la mano de Antena 3. Por lo tanto, el éxito está más que asegurado.

Por lo tanto, podremos conocer la trágica historia de unos hermanos cuya vida cambia de manera radical en cuestión de segundos. Así pues, se ven en la obligación de unirse más que nunca para poder hacer frente a cualquier tipo de adversidad. Solo así podrán conseguir la tan ansiada felicidad entre tanta oscuridad.

💥 @antena3com estrena #Hermanos este domingo, a las 22:00 horas Ha sido vendida a más de 42 países y es la serie más premiada de los últimos tiempos Además, tras la emisión, se emitirá una nueva entrega de #Infiel, la serie más vista de la temporadapic.twitter.com/vuJuKwLTsy — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) June 22, 2022

Después de todo, por fin hemos podido saber lo que ocurrirá en el capítulo 1 de Hermanos. Así pues, conoceremos a Kadir, Ömer, Asiye y Emel. Son cuatro hermanos que viven una vida feliz junto a sus padres, Veli y Hatice. Todos forman una familia que, aunque son humildes, tienen una dicha envidiable. ¡El amor no falta en ningún momento!

Hasta que llega un fatídico día que provoca que esa felicidad que les caracteriza quede en un segundo plano. Los cuatro hermanos quedarán completamente desolados. Tras el accidente que ha provocado la muerte de sus padres, Kadir, Ömer, Asiye y Emel se sentirán verdaderamente perdidos, sin saber a quién recurrir.

Y es que no tendrán ni la más remota idea de quiénes podrían echarle una mano. Por lo tanto, no les quedará más remedio que encontrar la manera de luchar por salir adelante. Todo ello mientras Akif Atakul intentará buscar la manera de escapar, sin pagar por el mal que ha hecho. No te pierdas la primera entrega de Hermanos, esta noche a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.