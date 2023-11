Manuel Carrasco acaba de finalizar su icónica y exitosa gira Corazón y flecha. Tras recorrer numerosas ciudades de la geografía española durante este 2023, el artista ha puesto el broche de oro final a su andadura con un concierto donde las emociones no han faltado y por el que la hermana de Elena Huelva ha querido agradecerle.

Subido al escenario, Carrasco ha entonado junto a su público los temas que forman parte de su discografía, entre ellos, Mujer de las mil batallas. Este último sencillo está dedicado a todas las mujeres que luchan contra el cáncer. Por ello, el artista no ha dudado en dedicar esta bonita pieza a una de las chicas más luchadoras que ha conocido, Elena Huelva.

View this post on Instagram A post shared by Emi Huelva (@emihupa)

Así pues, mientras entonaba Mujer de las mil batallas, el equipo de Manuel Carrasco ha visualizado en las pantallas una imagen de la joven escritora junto a su popular lema: «Mis ganas ganan». Un precioso gesto que ha emocionado por completo a la familia de Elena Huelva y por el que su hermana no ha dudado en darle las gracias.

«Ya hace unos días que fue el último concierto de este año de Tour Corazón y Flecha, pero quería dejar por aquí un recuerdo más», comenzó escribiendo en sus redes sociales. «He conocido a personas maravillosas. He bailado y cantado. He llorado y me he emocionado muchísimo. Y reído hasta que me dolía la barriga. He sentido a mi hermana muy muy dentro de mi. Y me he sentido muy arropada también», agrega.

«Eso de que iba a vivir por las dos me hace pensar en estos momentos que es de verdad que siento mucho más fuerte todo. Ahora tengo más grabado a fuego que la vida no se cansa de vivir. Que cuánto más oscuro brillas mucho más si te rodeas bien», afirma. «Voy a tratar de ser mejor y más valiente. Que es duro a veces vivir, pero es preferible sentir aunque nos duela la verdad, siendo una misma en cualquier parte. Que hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele para seguir, y que la vida tiene tu nombre, Elena. «Y soy» mucho mejor gracias también a todo esto», concluye.