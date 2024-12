No es ningún secreto que La Revuelta, espacio presentado por David Broncano, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más está dando de qué hablar. A pesar de todo, desde su llegada a La 1 de Televisión Española a principios de septiembre, el horario de emisión se ha visto modificado en varias ocasiones. Un claro ejemplo lo encontramos en los programas especiales que se realizaron con motivo de la cobertura informativa sobre la DANA que arrasó gran parte de Valencia. De hecho, muchos fueron los días en los que directamente se canceló la emisión de La Revuelta. Pero no todo queda ahí, ya que el programa presentado por David Broncano también ha experimentado diversos cambios en el horario habitual, y todo par dar paso algún que otro partido de fútbol. Algo similar es lo que va a suceder este martes 3 de diciembre puesto que, en el horario habitual, no veremos a David Broncano.

Una vez más, este martes, RTVE va a emitir la nueva entrega de La Revuelta en el prime time, concretamente a las 22:50 horas. Por lo tanto, de forma directa, este programa va a competir con Gran Hermano: Límite 48 horas presentado por Jorge Javier Vázquez en Telecinco, así como el nuevo capítulo de la serie turca Renacer en Antena 3. Pero no todo queda ahí, ya que también se enfrentará a Código 10 en Cuatro, El Piano en laSexta y, por supuesto, también a Órbita Laika en La 2. Pero, ¿cuál es la verdadera razón por la que la cadena principal de Televisión Española se ha visto obligada a dar de nuevo este importante paso? Muy sencillo. Se trata de la emisión del partido de fútbol amistoso entre las selecciones femeninas de España y Francia. Este esperadísimo encuentro se va a disputar a las 20:30 horas.

Por lo tanto, y de forma directa, Aquí la tierra se elimina de la parrilla del martes y el Telediario verá reducida su emisión, concretamente al espacio temporal comprendido en el descanso del encuentro entre ambas selecciones femeninas. Al igual que ocurrió los días 15 de octubre y 18 de noviembre, que se optó por poner el programa de David Broncano en el prime time por los partidos de la Nations League y que incluso se prefirió no emitir una nueva gala de MasterChef Celebrity, La Revuelta pasa al prime time.

Es evidente que se prefiere que el equipo de David Broncano vaya algo más tarde de su horario habitual que eliminarlo de la parrilla. Al fin y al cabo, es uno de los programas más vistos de la cadena principal de RTVE. Pero este no es el único cambio que va a experimentar el formato producido por El Terrat. Y es que, al dar el salto al prime time, también tienen que adaptar su horario a este espacio tan importante en la parrilla. Así pues, su emisión durará aproximadamente unos 90 minutos y, por lo tanto, La Revuelta no terminará hasta las 00:15 horas.