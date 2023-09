‘First Dates’ vive su cita más erótica: “Vamos a tener un incendio

Comienza el mes de septiembre y la parrilla televisiva española vuelve a presentar a sus espectadores algunos de sus icónicos programas. Uno de los que ha regresado más fuerte que nunca ha sido First Dates, el popular show de citas presentado por Carlos Sobera.

El pasado miércoles 6 de septiembre el público tuvo la oportunidad de conocer a solteras como Mª de las Montañas (Monti), quien protagonizó una de las citas más comentadas de la noche. Espontánea, apasionada y nada tímida, la comensal no ha tenido demasiada suerte en el amor.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates6S en directo en @cuatro https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/cdZLC4B4QP — First Dates (@firstdates_tv) September 6, 2023

Según ha explicado, sus anteriores relaciones terminaron porque sus ex parejas eran muy celosos y ella muy sociable. «Nivel tóxico, nivel cien», dijo. Asimismo, ha confesado que de camino al programa se ha encontrado con un chico que le ha gustado mucho.

Ambos han cruzado miradas y, casualmente, acudían al mismo destino. Fue entonces cuando la soltera vio a Juan entrar por la puerta. El chico del tren se convirtió, para su fortuna, en su cita de la noche y los dos no pudieron evitar su emoción al verse. «Me ponen los calvos y más un calvo con cara de malote y esos ojos», confesó ella.

En la cena salió el tema sexual a la palestra. Ante ello, Juan explicó que era muy pasional y que después del trabajo siempre guardaba fuerzas para «cumplir como un hombre por la noche». Unas declaraciones con las que Monti quedó encantada. Además, el comensal le ha advertido que le llaman «el pulpillo de Málaga» porque «no tengo dos manos, tengo muchos tentáculos».

La conversación entre los comensales ha ido subiendo de tono. De hecho, la soltera le preguntó si había mantenido relaciones sexuales en lugares públicos. «En miradores públicos, mirando al mar, mirando a Cuenca», admitió Juan. Tras trasladarse al reservado la temperatura fue subiendo poco a poco, pero no en el ambiente.

«A mí me va a dar algo», «vamos a tener un incendio», señalaron. El apasionado beso no ha tardado en llegar y el final de la cita podría decirse que ya estaba escrito. En la decisión final de First Dates ambos han dicho sí a un segundo encuentro juntos.

Un flechazo y un calentón épico: ‘El pulpillo de Málaga’ hace mach con Monti en #FirstDates6Shttps://t.co/bmV64uqSnm — First Dates (@firstdates_tv) September 6, 2023