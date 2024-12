‘First Dates’ sorprende con un nuevo término: «Las llamadas parejas DADT»

Dicen que el amor llega cuando menos lo esperas, pero, a veces, no viene mal darle un empujón. First Dates se ha convertido en el programa líder por excelencia a la hora de encontrar pareja. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a participar en el popular show de citas a ciegas. Pues, gracias a un exhaustivo test de compatibilidad tienen la oportunidad de tener una cita con su potencial pareja ideal. Pero, en pleno 2024, el concepto de pareja ha ganado numerosos tipos. Lejos quedan las tradicionales parejas convencionales. Ahora, y según han informado en el programa, hay un gran aumento de parejas DADT.

Richard Pena, el actor que pone la voz en off, es el encargado de presentar a los participantes que apuestan por vivir la experiencia de First Dates. «¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor?», pregunta al inicio de cada programa. Uno de los mayores clásicos del formato con el que ha logrado hacerse un hueco entre el equipo del show de Cuatro. Pero, recientemente, el intérprete barcelonés ha sorprendido con una de sus últimas declaraciones. «Empiezan a extenderse las llamadas parejas DADT», señala.

De esta manera, Richard Pena ha vuelto a recordar que el amor no entiende de tipos ni de estructuras. Las parejas DADT son un hecho y con el objetivo de que el público sea conocedor de ellas, ha explicado en qué consisten. «Es decir, Don’t Ask, Don’t Tell (No Preguntes, No Digas). Son parejas abiertas donde no se cuentan nada de las vidas que hacen por separado», informa.

Asimismo, Pena señaló que el motivo de la existencia de las parejas DADT es que intentan «eliminar el sufrimiento de los celos». Una peculiar forma de relacionarse que provocó que le preguntase a la audiencia si serían capaces de tener una relación sentimental así.

Cabe señalar que este tipo de relaciones se basan en que una o ambas personas dejan la puerta abierta a relacionarse con más gente. A pesar de estar juntos a nivel romántico. Lo conocido como tener una relación abierta, pero sin querer saber detalles de lo que se haga. Pues, esto podría generar celos. Pero, los participantes que estaban a punto de entrar por el local no eran representantes de esta modalidad.

«Esta noche vienen a First Dates solteros que hoy sí se lo van a contar todo», afirmó el barcelonés. Una introducción al programa muy diferente a lo habitual con la que el colaborador no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, y teniendo en cuenta la gran cantidad de participantes que acuden al restaurante de Cuatro, no es de extrañar que, muy pronto, conozcamos a solteros que buscan tener una relación DADT.