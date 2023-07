‘First Dates’: un soltero sorprende a su cita con una inesperada propuesta al conocer sus gustos

El restaurante de First Dates abría sus puertas como cada noche para recibir a un nuevo grupo de solteros dispuestos a encontrar el amor. Una de las parejas parecía tener todo para gustarse, pero finalmente ha habido una diferencia que no han podido salvar.

La primera en llegar ha sido Montserrat, natural de Paraguay y de 25 años. Sobre su estilismo en el programa ha explicado que “elegí mi look porque me encantan las muñecas Bratz, ellas usan mucho corsé”. “Me gustan mayores, unos cuantos años me tienen que llevar”, comentaba sobre su prototipo de hombre perfecto. Sobre el físico añadía que “un hombre sin barriga es como un cielo sin estrellas”.

Su cita ha sido Manuel, un italiano de 30 años. Se vino a España a recorrer el país vendiendo comida italiana en una caravana. “Me encanta poner cachondas a las mujeres”, revelaba el soltero sobre sus gustos. Los dos han tenido una buena impresión del otro. “Está lindo, de cuerpito está gordito como me gusta”, se alegraba ella. “Las latinas molan”, mencionaba él.

Ya en la mesa han hablado sobre a qué se dedicaban y ella ha contado que es maquilladora y que le gustaría en un futuro tener su propio negocio. Sin embargo, cuando él le ha explicado el negocio que llevaba se ha mostrado decepcionada. “No podría estar con un hombre con un puesto así porque no tiene ambiciones más grandes como yo”, confesaba la paraguaya. En cierto momento ha salido a relucir el tema del sexo y el comensal afirmaba haber mantenido relaciones en toda clase de sitios. “Eres un calentón”, bromeaba la joven. La cita estaba transcurriendo entre risas y buen ambiente, pero algo no acababa de encajar.

Finalmente, Montserrat confesaba que le atraían mayoritariamente los hombres más mayores. “Me dan seguridad, saben tratar a una mujer”, explicaba. Curiosamente Manuel ha estado de acuerdo con ella y también ha contado que las prefiere más mayores. “Es muy pequeña para mí”, contaba a las cámaras de First Dates. El italiano se ha tomado con mucho humor el rechazo por su edad y le ha hecho una proposición a su cita. “Mi padre está soltero, si quieres te lo presento”, bromeaba. En la decisión final han partido caminos al decidir mutuamente no tener una segunda cita.