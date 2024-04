Dicen que para encontrar el amor no hay edad. Por ello, Ángela acudió a First Dates con el objetivo de volver a darle una segunda oportunidad a su corazón. «Lo único que tengo moderno a la vista es el color de mi cabello porque mentalmente tiendo a ser clásica. Y en cuestiones sentimentales, también», dijo en su presentación para el programa.

Fue la primera en llegar al local de Cuatro, motivo por el que no dudó en sentarse en la barra y pedirle al barman, Matías Roure, un tequila para ir calmando los nervios. «En México se llaman ‘caballito’», le explicó al joven y a Carlos Sobera. «Nací allí, criada en España, casada con un mexicano, viuda y estoy otra vez aquí», le contó al presentador del formato.

En el ámbito sentimental, la soltera explicó que ha sido muy feliz. Pero, tras enviudar, no ha vuelto a querer estar con nadie más. «Llevo siete años sola y no he querido rehacer mi vida sentimental hasta la fecha», afirmó. «Creo que mi subconsciente me decía que estaba bien como estaba. Es que si comparo a los futuribles con mi marido, salen perdiendo», añadió.

Fue entonces cuando llegó Joaquín, un soltero que reconoció que «me encanta leer a los grandes clásicos como Calderón de la Barca, Unamuno, Machado, García Lorca…». A sus 66 años, el madrileño confesó ser un gran amante de la literatura. «El último libro que es ha leído es El árbol de la ciencia de Pío Baroja, aunque reconozco que no termino de entenderlo del todo y me encantaría hacerlo», dijo.

El primer encuentro de Joaquín con Ángela fue bastante positivo, pues no pudo evitar sus nervios al ver su belleza. «Como un niño pequeño cuando se enamora la primera vez», explicó debido a su reacción. Tras ello, ambos pasaron a la mesa para conocerse mejor y descubrir si compartían algún gusto o afición en común.

Joaquín en First Dates: «Por favor, que yo soy un buen partido…»

La velada fue transcurriendo y Joaquín no podía ocultar su entusiasmo por Ángela. Pero, su emoción no le ayudó a darse cuenta de que la comensal no estaba sintiendo lo mismo por él. El comensal piropeó a su cita en todo momento, haciéndola sentir una auténtica reina. Una actitud que la dejó encantada, pero que, a su vez, le dio mucha pena por no poder sentir los mismo.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, Ángela explicó que no quería tener una segunda cita con Joaquín. Unas palabras que dejaron al hombre desolado, pero no se rindió. Sin previo aviso, el soltero hincó rodilla y le pidió una nueva oportunidad para conquistarla. «Por favor, que yo soy un buen partido, que tengo una casa…», le dijo. Pero, la participante no cedió y se marchó sola.