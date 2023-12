‘First Dates’: una soltera sorprende a su cita con una inesperada confesión sexual

El mes de diciembre ha llegado pisando fuerte a First Dates. El popular show de citas regresó una noche más y lo hizo, como no podía ser de otra manera, de la mano de nuevos solteros. Un encuentro donde Patricia y Vicente se convirtieron de dos de los grandes protagonistas.

«El día de mañana me gustaría que alguien apostase por mí, que no por tener un cuerpo XL te tengan que marcar. Busco una persona que me quiera y si yo le doy de todo, yo quiero recibir también. Que me llame físicamente», explicó la soltera en su presentación.

Comienza una semana más en el restaurante del amor ❤

Quédate con nosotros y sigue #FirstDates4D en directo en @cuatro ➡ https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/VTeVpckxNy — First Dates (@firstdates_tv) December 4, 2023

Después de varias malas experiencias en el amor, ambos buscan una relación estable. «Soy una persona extrovertida, sin tabúes y sin pelos en la lengua. Las chicas siempre se me han dado mal porque soy muy bruto, muy payasete y no a todo el mundo le gusta eso. Busco afinidad, una persona que transmita lo que yo transmito», dijo Vicente, por su parte.

A lo largo de la velada, los solteros fueron conociéndose poco a poco. De hecho, se animaron a responder algunas de las preguntas planteadas por el programa. «¿Cuántas veces puedes tener sexo en una noche?», leía Vicente en una de las tarjetas. «Te voy a decir que soy multiorgásmica», respondió ella.

A Vicente le encanta que Patricia, su cita, se declare “multiorgásmica”: “Nos vamos a llevar muy bien” #FirstDates8D https://t.co/FitLDOoMuf — First Dates (@firstdates_tv) December 9, 2023

Una confesión que a Vicente le alegró el alma, y no lo ocultó. «Ahora me está empezando a picar el cuello… Nos vamos a llevar bien», dijo con humor. En la decisión final de First Dates, el soltero admitió que sí quería tener una segunda cita con Patricia. Sin embargo, la joven no coincidió con él.

Vicente no es el tipo de chico que le suele atraer físicamente, por lo que la soltera optó por dejarlo en una amistad. «Simplemente por el hecho de que te veo más como un amigo. Para que te atraiga una persona sexualmente o de amor te tiene que entrar por la vista y, sinceramente, no me has entrado», sentenció.