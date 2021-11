Si hay algo de lo que los espectadores de ‘First Dates’ se han dado cuenta con el paso de los programas, es que Carlos Sobera también es todo un rompe corazones. Muchas de las comensales (y muchos) que han pasado por el restaurante de Cuatro no han dudado en piropear al conductor del programa, algo que también hizo María del Carmen.

El primero en llegar fue Antonio, que le llevó un ramo de flores a su pareja de la noche para comenzar la velada con un detalle. Un gesto que la malagueña agradeció, pero eso no impidió en que no se sintiera conforme con la elección que el programa había hecho sobre su cita. «Ha tenido un detalle bonito y se lo agradezco, pero cuando lo he visto, su presencia me ha echado para atrás. No me ha gustado nada», ha explicado la comensal.

Venir a @firstdates_tv y que tu cita, nada más llegar, te diga que prefiere a @carlos_sobera antes que a ti 😱 ¡Esta noche en #FirstDates25N! ❤ pic.twitter.com/ZCpu0XLIPH — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) November 25, 2021

«¡Qué guapo eres Carlos! Qué ganas tenía de conocerte en persona», piropeó la comensal nada más ver a Carlos Sobera. «Eres muy atractivo y lo que más me gusta de ti es la clase y la caballerosidad que tienes», añadió. Al respecto, la comensal quiso justificar sus piropos hacia el presentador. «Mi marido, que era un Richard Gere, y mi pareja, tenían la misma presencia que Carlos. Es que estoy acostumbrada a salir con señores con muy buena presencia, soy muy selectiva», confiesa.

«Tienes una cualidad que a todas las mujeres nos encanta…», admitió María del Carmen. Por su parte, Antonio, sintiéndose completamente apartado de la conversación, dijo: «Me estás poniendo celoso, es a mí al que tienes que decir esas cosas. Este tren se me está yendo por otra vía». Palabras con las que la malagueña no tuvo problemas en reconocerle cuál sería su elección si pudiera elegir.

«Si tuviera que elegir, me iba con Carlos, eso está claro. Soy una fan suya de toda la vida», señaló. Ante esta situación, Antonio también dejó claro que tampoco le gustó su pareja. «No era mi tipo, las prefiero más altas», explica. Al final, ambos cenaron conscientes de cual sería la decisión final de su paso por ‘First Dates’. Y es que, tanto él como ella coincidieron en que lo mejor era continuar cada uno por su lado.