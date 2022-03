Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Fernando y Rosi. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

El primero en llegar al programa fue Fernando, quien acudió con el objetivo de encontrar de una vez por todas a la mujer con la que pasar el resto de su vida. Pero, no lo puso fácil, ya que él mismo confesó que se consideraba un mujeriego. «Soy fogoso, me gusta el sexo y lo disfruto, se me conoce, vaya. Cuando he tenido relaciones con mujeres es algo que se nota en mí. Lo han notado y yo lo he notado», confesó en su presentación.

«Me gusta que haya tonteo, feeling, conexión. A veces el tener un ligue no significa que solo haya una persona, por eso vengo a ‘First Dates’, para salir de aquí sin que haya más ligoteo. Quiero salir con una mujer que me llene con la que quiera pasar lo que me quede de vida», señaló.

Sin embargo, su cita de la noche, Rosi, no tenía el mismo objetivo sentimental que Fernando. «Yo no quiero compromiso, ni rutina ni convivencia. Es difícil tener una relación y no vivir en pareja, lo sé y lo entiendo, pero es lo que busco», comentó la comensal en su presentación. La primera impresión al verse fue buena para ella, pero no para él.

A pesar de ello, decidieron darse una oportunidad y conocerse un poco mejor durante la velada, un encuentro donde uno de los temas en salir a la palestra fue el sexo. El catalán, por su parte, le reconoció que es «muy picarón», algo que chocaba con ella. «¿Ah, si? Pues has dado con la ameba más famosa del mundo. Yo soy una ameba. A lo mejor es que no he encontrado a la persona que despierte esa parte de mí, puede ser», dijo Rosi.

«A mí me lo suelen decir, que soy picarón, por mi manera de mirar, la forma de tirar indirectas y de hablar con segundas, porque no siempre hay que ir tan a saco. Pero sí, me gusta el sexo», añadió Fernando. «Pues yo soy una ameba, ¡antagonista total!», le respondió la mujer. Palabras con las que descolocó por completo al comensal.

Fernando, a su antogonista sexual: “Soy la mayor ameba del mundo” 🦠 #FirstDates23M https://t.co/q8chUZq9dz — First Dates (@firstdates_tv) March 24, 2022

«Yo estoy interpretando lo que quiere decir, lo que yo creo, porque realmente ameba… ¿ameba? ¿Qué quiere decir? ¿Qué ella misma se lo hace? ¿Qué goza más ella sola sin otras personas? ¡Una ameba!», pensó Fernando. «Si hay una estadística que diga cuántas veces te duele la cabeza estando en pareja, yo estoy ahí arriba. A ver, no me gusta el sexo», sentenciaba Rosi a modo de explicación.

Al final de la noche, y con estas declaraciones que sentenciaron la decisión final del comensal, todo estaba bastante claro. Eso sí, lo que nadie vio venir fue la forma de dar calabazas de Fernando. Y es que, quiso expresarse de forma tan educada, que acabó protagonizando uno de los finales más extraños de ‘First Dates’.

«Yo te decía antes que me gusta mucho lo de la astronomía. Se dice que hay múltiples universos, por lo tanto hay todos los Fernandos posibles que uno pueda llegar a imaginar. Entonces, en el universo en el que Fernando tendría una segunda cita contigo no estoy yo. Yo no vivo en ese universo. Vivo en el universo en que Fernando querría saber alguna vez de ti, cómo te va, llamarnos y demás, pero en plan pareja no», sentenció el comensal. Ante ello, Rosi estuvo de acuerdo, pues no veía un futuro sentimental con él.