‘First Dates’: dos solteros utilizan, por primera vez, la opción de «intimidad total»

Arranca la semana en First Dates y el popular show de citas a ciegas lo ha hecho de la mano de sus nuevos participantes. Recientemente, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a David, un soltero de casi 42 años que es pastelero de día y drag queen de noche.

Le apasiona viajar, de hecho, todas sus ex parejas han sido extranjeros. «Eso de llevarme bien con mis ex, excepto con uno que estuve tres años, los demás… verlos y saludarlos, vale, pero bien lejos», le contó a Carlos Sobera.

La cita de David fue Noah, un hombre de 47 años que no arrasa en estatura, pero, según él, si lo hace desnudo. Nada más llegar, una de las gemelas del programa le ha dicho que se parece a Freddie Mercury, a lo que él le ha confesado que también le decían que se parecía a Miguel Bosé de joven.

Sin embargo, David no opinaba lo mismo. «Yo solo veo sus brazazos», señaló el comensal. Tras ello, la pareja de solteros pasó a las mesas del restaurante del amor con el objetivo de conocerse mejor. Un encuentro donde el pastelero no dudó en preguntarle a su cita por su rutina de entrenamiento, pues seguía impresionado con sus brazos.

Tras ello, llegó el momento de hablar del pasado amoroso de cada uno. David, por su parte, le contó que lo pasó fatal en su última relación debido a que «no podía ni salir solo de casa, tenía una dependencia fatal». Al respecto, Noah le ha dicho que la intimidad sexual de una pareja es muy importante para él, pero no exclusivo ni único.

David y Noah estrenan la ‘Intimidad total’ en First Dates

La velada fue transcurriendo a las mil maravillas, de hecho, la química entre la pareja era bastante notoria. Por ello, y consciente de la situación, Noah dejó caer que, si David se quería aprovechar de él, lo iba a conseguir. Posteriormente, ambos decidieron pasar al reservado de First Dates para tener más intimidad.

Sin ánimo de reprimir más sus deseos, David y Noah dieron rienda suelta a la pasión. Una total declaración de intenciones donde no dudaron en estrenar la opción de intimidad total, la cual acaba de llegar al formato. Así pues, totalmente a oscuras, los solteros se han besado, se han sentido y se han confesado la gran atracción que sienten por el otro.

«Tiene un culo durísimo», dijo David de Noah. Por lo tanto, en la decisión final de First Dates, no hubieron sorpresas. David no dudó en aceptar una segunda cita con Noah, pues se había quedado con ganas de más. «Me ha hecho reír un montón y me lo he pasado muy bien», dijo. El otro soltero, por su parte, no opinó menos.