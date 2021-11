No es ningún secreto que ‘First Dates’ se ha convertido, con el paso del tiempo, en uno de los programas más seguidos diariamente. Cada vez son más las personas que se reúnen frente al televisor para ver lo que sucede con esos comensales que acuden al restaurante más famoso de la televisión para conocer a su media naranja.

En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de conocer a Bárbara. La joven acudía a ‘First Dates’ para encontrar el amor y, en el camino, encontró a Juan. Aunque la cita no fue del todo mal, sí que llegó a poner ciertos frenos en algún que otro instante. Es más, jugaron a la pregunta sorpresa.

Todo fue a las mil maravillas hasta que tocó darse un beso, algo que Bárbara quiso frenar en diversas ocasiones. Pero ¿cuál era el motivo de esa decisión? “Se lo tiene que ganar”, confirmó. Por si fuera poco, la comensal quiso ir más allá: “Se lo quiero poner más complicado para que diera el paso”. De momento, querían ir poco a poco.

Ahora bien, una de las cuestiones que más llamó la atención (y gustó) a Bárbara fue un detalle físico. Tanto es así que quedó visiblemente impactada, por lo que no tardó en hacérselo saber a Juan. Aunque lo cierto es que su sonrisa floja consiguió delatarla: “Lo que sí me he fijado es que ¡tenía los pezones empitonados!”.

A lo largo de la cita, también hablaron de sus talentos sexuales. Entre ellos se encontraba “la provocación, una miradita, un coqueteo, me pongo sexy…”. Bárbara dejaba claro que, a la hora de ligar, le gusta más hacerlo en la puerta de la discoteca mientras se fuma un cigarro. Ya que, de esta manera, puede ver a bastante gente.

Juan, por su parte, es completamente diferente. De hecho, esto le ha echado un poco para atrás puesto que odia el tabaco. Lo cierto es que, a la hora de tomar la decisión final, Juan ha querido dar una nueva oportunidad a Bárbara aunque, eso sí, lo hacía con una condición muy concreta: que dejara de fumar para volver a quedar. Parece que, después de todo, el amor podría haber surgido una vez más en ‘First Dates’.