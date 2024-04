«Una falta de educación»: un comensal de ‘First Dates’ provoca la ira de su cita

La semana está llegando a su fin y en First Dates lo hacen de la mejor manera que saben hacer: con nuevos solteros. El popular show de citas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en una de las apuestas favoritas por parte de la audiencia de Cuatro, y las cifras lo reflejan.

Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Luisa, una jubilada muy feliz que sorprendió con su jornada repleta de actividades. «Ahora me dedico a viajar, a hacer reiki, danza oriental, sevillanas, natación, taichí…», explicó en su presentación.

💘 ‘First Dates’ gusta mucho en @cuatro y es LO MÁS VISTO DEL CANAL con +3,2M de espectadores únicos (8,1% y 1.041.000). Supera a su competidor en casi medio punto pic.twitter.com/QkPXVwX6mN — Mediaset España (@mediasetcom) April 12, 2024

La mujer sabe que nunca es tarde para encontrar el amor. Por ello, acudió al programa para volver ha probar suerte en el ámbito amoroso. «Reconozco que soy muy exigente, me gusta que sean altos, más jóvenes que yo, que tengan buen pelo. No quiero a mi lado a un gordete. Me conformaba con algo así, como Matías Roure», afirmó.

En el plano sentimental no le ha ido demasiado bien, algo que quiso comentar al equipo de First Dates. «Me he casado dos veces. La primera vez el matrimonio duró un mes porque mi marido era gay», señaló. Fue entonces cuando llegó Juan Luis, un funcionario, también de Madrid, que se convertiría en su cita.

«Soy motero, toco el acordeón, me gusta la cocina, pero sobre todo me gustan las mujeres, y si son bonitas, ya me vuelven loco», confesó. Todo ello dejando claro que, a pesar de su edad, seguía teniendo un espíritu joven. Sin embargo, el primer encuentro entre la pareja de solteros no fue el esperado.

Juan Luis no pudo ocultar su decepción al conocer a Luisa, pues, al parecer, físicamente no era su tipo de mujer. «El volumen que ocupa y la poca altura que tiene no me gusta nada. Solo me gusta el pecho porque me gustan gordos», dijo sin miramientos. Pero, ni en la mesa lograron encontrar un punto en común.

Mientras la soltera le explicaba que había acudido al programa para volver a enamorarse como la primera vez, él le quitaba la ilusión de manera radical. «¿Tú te crees que te vas a enamorar a tu edad? En esta vida tenemos una época y una edad para cada cosa, con la edad que tenemos ahora, qué quieres que te diga…», declaró.

El tema sexual también salió a la palestra, por lo que Luisa se sinceró. «Yo no me acuesto con el primero que pillo, necesito conocerle y sentir algo», le informó. «¡Qué frías os habéis vuelto las mujeres de mi época! Con 20 años te conocías en la discoteca y luego te ibas con el coche a la Casa de Campo», le respondió él.

Luisa en First Dates: «Si hubiera sido mi pareja le hubiera dado una ostia, pero creo que no merece la pena ni mandarle a mierda»

Pero, el momento más tenso de la noche llegó cuando Laura Boado se acercó a la mesa. La trabajadora acudió para tomarles nota y traerles el postre. Pero, Juan Luis no tuvo reparos en alagar a la camarera. «Las cosas dulces son las que más me gustan, por eso me gustas tú. Tú eres un bombón por fuera y dura por dentro», le dijo. Unas palabras que provocaron la ira de Luisa.

«Me parece una falta de educación y respeto total, si hubiera sido mi pareja le hubiera dado una ostia, pero creo que no merece la pena ni mandarle a mierda, bastante tiene con ser así», comentó la soltera frente a las cámaras. Al concluir la velada, no hubieron sorpresas.

Ambos comensales coincidieron en no querer seguir conociéndose. «Con Luisa tendría miles de citas como amigos porque me parece una persona encantadora, pero como pareja no, lucho por encontrar a una mujer más joven», se justificó él. Ella, por su parte, fue clara. «Espero que encuentres tu yogurina», sentenció.