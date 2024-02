La Unión Europea de Radiodifusión (UER) no ha dudado un solo segundo en encargar a España la organización de Eurovisión Junior 2024. Por lo tanto, de manera más que oficial, RTVE será responsable de la 22ª edición de este certamen. Y es un año de lo más señalado y especial. Entre otras cuestiones, porque se cumplen 20 años de la victoria de María Isabel con Antes muerta que sencilla.

La UER ha tomado esta firme decisión después de que Francia, que ganó Eurovisión Junior 2023, declinase la propuesta de volver a organizar el concurso. Al fin y al cabo, llevaban dos años prácticamente seguidos haciéndolo (París 2021 y Niza 2023), por lo que no querían hacer un tercero. Sandra Valero, al conseguir la segunda posición en el certamen del año pasado, ha hecho posible que España tuviera la posibilidad de ser la sede. ¡Y lo han conseguido!

Ana María Bordas, jefa de la Delegación española en Eurovisión, se ha pronunciado tras la invitación recibida por parte de la Unión Europea de Radiodifusión. «Para RTVE, ser los anfitriones del próximo RTVE ser los anfitriones del próximo Eurovisión Junior es un paso más en el esfuerzo que en los últimos años ha realizado la cadena para potenciar Eurovisión en España y para dar mayor relevancia a nuestra música», ha confesado.

The 22nd Junior Eurovision Song Contest will be held in Spain later this year 🇪🇸🤩🎉 #JESC2024 #JuniorEurovision pic.twitter.com/jlHlQrYbpk

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 14, 2024