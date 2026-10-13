El palo de Erundino a TVE por ‘El Cazador’: «Nos está reemitiendo hasta el infinito»

Erundino Alonso tiene una queja clara sobre lo que ocurre con El Cazador, y no la esconde. El concursante, uno de los rostros del formato, asegura en unas declaraciones recientes que la cadena pública no deja de repetir el programa mientras no encarga entregas nuevas: «Nos está reemitiendo hasta el infinito». Hay que recordar que el concurso dejó de grabar programas nuevos en diciembre de 2024, hace casi dos años. Desde entonces, según denuncia Alonso, las reposiciones se han convertido en una constante en la parrilla. Hay días en los que se emiten hasta tres episodios seguidos.

Aquel programa fue uno de los grandes éxitos de las tardes de TVE antes de la llegada de series como Valle Salvaje y programas como Directo al grano, pero sufrió la llegada del fracasado La familia de la tele, que le quitó su puesto en la parrilla. Pese a todo, el espacio consiguió poner en el ojo de los espectadores a Ion Aramendi, que se ganó su fichaje por Telecinco tras su buen trabajo como presentador, y luego sirvió para que Rodrigo Vázquez se hiciese conocido en toda España. Pese a que fue cancelado, el espacio continúa en una segunda vida en La 2, donde se ha convertido en un contenido habitual de la cadena.

Esa insistencia es lo que le lleva a plantear una pregunta que, según dice, el equipo se hace «con mucha frecuencia»: «Si tanto les gusta, ¿por qué no graban programas nuevos?». Y va más allá. Reclama una explicación pública: «Me gustaría que en televisión explicasen por qué dejan de apostar por un programa».

Aunque está molesto con esta situación, mantiene el agradecimiento por la oportunidad y el buen trato que recibió por parte de la productora. Allí coincidió con Lilit, que hasta hace pocos días era concursante de Rueda la letra, de la misma productora de El Cazador. Pese a todo, admite que la cadena tiene derecho a grabar nuevas entregas con otros cazadores si lo desea.

Cree que el nuevo presentador para la edición ‘All Stars’ fue el culpable de la cancelación

Sobre la cancelación del programa, Alonso recuerda que recibió la noticia «con perplejidad». Recuerda que el programa empezó mal, pero que tras un reajuste en la dinámica pasó a funcionar «maravillosamente bien». Cuando el formato iba bien, llegó la idea de hacer El Cazador Stars, y ahí, dice, todos pensaron que sería «la muerte del programa». Según Alonso, el público no acepta fácilmente los concursos con famosos y la audiencia bajó mucho con la llegada de Gorka Rodríguez, un nuevo presentador que ocupaba el hueco de Rodrigo Vázquez y que nunca se consiguió ganar al público. Después, cuando los espectadores olvidaron esa versión, el programa fue remontando.

Sobre los motivos de la cancelación, prefiere no especular: es algo que, afirma, habría que preguntar a los directivos, «porque nosotros no lo sabemos». En el equipo lo vivieron con pena, y explica que gracias a tanta reposición, mucha gente aún piensa que siguen grabando nuevos programas.

Recuerda aquella etapa como muy dura

Alonso explica que pidió una excedencia en su trabajo porque se hizo imposible compaginarlo con los concursos y que sigue en ella. «Todo el tiempo que no estaba concursando, estaba trabajando», recuerda, y acabó «al límite». Ahora, con más conocimiento del medio, se ve trabajando como redactor, guionista o incluso productor. Es consciente de que algunos profesionales podrían ver intrusismo en ello, pero defiende que, tras tanto tiempo en estos formatos, tendría «derecho».

La entrevista con El Confi TV toca también otro de los concursos más exigentes de la televisión actual, Pasapalabra, asegurando que ahora mismo no está preparado para ir a este programa que exige una preparación muy especial, igual que pasaría con Rueda la letra. Ambos programas, que son primos hermanos, exigen mucho más que una gran cultura general, en sus casos hay que estudiar el diccionario durante muchas horas al día, algo para lo que necesitaría tiempo antes de enfrentarse a ese reto con garantías.