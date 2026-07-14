El error en el capítulo 3 de ‘La casa del dragón’ que ha generado críticas: «¿Quién escribe esta mierd*?»

El verano ha llegado a HBO Max de la mano de sus queridos dragones. Tras dos años de larga espera, los suscriptores de la plataforma de pago están teniendo la oportunidad de ver la tercera temporada de La casa del dragón. El popular spin-off de Juego de Tronos se ha convertido en uno de los formatos más vistos de los últimos años. Y es que conocer la historia de la familia Targaryen no está dejando indiferente a nadie. Tal y como se ha podido ver en estas primeras entregas de la nueva temporada, la dinastía Targaryen está en juego y, con ello, el Trono de Hierro.

Rhaenyra Targaryen quiere vengar la muerte de sus hijos y está dispuesta a todo. La Batalla de Gullet ha comenzado y tanto ella como Daemon, su marido, no tendrán piedad. La pareja está dispuesta a todo con tal de proteger a su familia, su reino y defender el legado Targaryen. Una travesía que no será fácil y que, por lo que ya se puede prever, dejará muchas pérdidas. Pero, el motivo de esta noticia se debe a la nueva polémica que envuelve a la serie. Y es que, muchos seguidores del formato han criticado duramente a los guionistas por lo sucedido en el capítulo 3×03.

Daemon deja marchar a Tessarion y se va con el falso Daeron Targaryen

Para ponernos en contexto, la escena que ha chirriado a los fans de La casa del dragón ha sido la protagonizada por Daemon Targaryen. Cuando el marido de Rhaenyra Targaryen acepta la rendición de Ormund Hightower y recibe al supuesto Daeron Targaryen como rehén, lo hace con muchas incongruencias. Y es que, luego se verá que ese Daeron Targaryen no es el verdadero. Han elegido a un muchacho completamente diferente y le han cambiado el color de su pelo para que sea como el de los Targaryen.

Un movimiento del que Daemon no se percató. Pero, la molestia de los fans es por otro motivo. Y es que, como bien es sabido por los fans, el vínculo de un jinete con su dragón es muy fuerte. No pueden permanecer separados. Por ello, uno siempre estará relativamente cerca del otro. Teniendo esto en cuenta, el enfado de los fans ha llegado porque Daemon no se percató de que Tessarion, el dragón de Daeron, no se inmutaba ante la marcha de su jinete.

Si el verdadero Daeron hubiera sido capturado, Tessarion debería haber reaccionado de alguna manera. Así pues, los seguidores de La casa del dragón indican que el príncipe Targaryen conoce muy bien lo que supone el vínculo entre un jinete y su dragón. Por lo tanto, debería haberse dado cuenta de que algo no cuadraba. Asimismo, también juzgan al personaje por permitir que el dragón, una de las armas más poderosas, se quedase con el ejército Hightower.

Por lo tanto, desde el punto de vista estratégico, la decisión de Daemon carece de sentido. «¿Quién escribe esta mi**?», comentó un usuario en X, plataforma anteriormente conocida como Twitter. Y es que no han sido pocos los fans que se han mostrado enfadados con los guionistas, pero tampoco es la primera vez. Cuando la ficción se aleja de la obra original de George R. R. Martin, siempre causa mucho debate. Veremos lo que sucede en los cuatro capítulos restantes.