‘La Casa del Dragón’: ¿cuándo se emite el capítulo final de la temporada 3?

El verano ha llegado por todo lo alto a HBO Max y, este 2026, lo está haciendo de la mano de uno de sus estrenos más esperados. La Casa del Dragón ha vuelto a la plataforma de pago para ofrecerles a sus seguidores su esperada tercera temporada. El popular spin-off de Juego de Tronos se ha convertido en uno de los formatos más vistos de los últimos años. Y es que conocer la historia de la familia Targaryen no está dejando indiferente a nadie. Los últimos capítulos fueron emitidos en el 2024, momento en el que los fans pudieron descubrir cómo la gran batalla entre los negros y los verdes estaba servida.

La dinastía Targaryen está en juego y, con ello, el Trono de Hierro. Ya no hay espacio para disfrutar de la calma y la tranquilidad. Rhaenyra Targaryen quiere vengar la muerte de sus hijos y está dispuesta a todo. La Batalla de Gullet ha comenzado y tanto ella como Daemon, su marido, no tendrán piedad. La pareja está dispuesta a todo con tal de proteger a su familia, su reino y defender el legado Targaryen. Una travesía que no será fácil y que dejará muchas pérdidas.

¿Cuándo se emite el capítulo final de ‘La Casa del Dragón’?

Como bien es sabido por los fans, la serie ha emitido, hasta la fecha de esta noticia, tres entregas. En la madrugada de hoy llegará a la plataforma el cuarto capítulo de la serie, dejándola en su ecuador. Pues, la tercera temporada se presenta con un total de ocho episodios.

Así pues, teniendo en cuenta que se emite un capítulo a la semana, los seguidores serán testigos del gran capítulo final el día 9 de agosto. De esta manera, en España podrá disfrutarse a partir de la madrugada del 10. Un estreno muy esperado que promete ser una auténtica montaña rusa de emociones, puesto que quienes se hayan leído los libros sabrán lo que está por venir. ¡ALERTA DE SPOILERS!

Rhaenyra y Daemon han conseguido hacerse con el Trono de Hierro, pero, por el camino, la reina ha tenido que ver cómo su primogénito ha sido asesinado. Eso sí, no ha sido el único hijo que ha caído en batalla. En la temporada anterior, también perdió a otro de sus hijos. Pérdidas muy duras por las que no ha podido, ni siquiera, tener un duelo. Una situación que la está afectando a nivel emocional. Además, a esto hay que sumar que se ha encontrado con el reino sin oro y con el pueblo pasando hambre. Numerosos frentes abiertos que está teniendo que gestionar.

¿Habrá temporada 4 de ‘La Casa del Dragón’?

Para verlo en pantalla habrá que esperar, y así lo han confirmado los altos cargos de la producción. Pues, según han comunicado a Variety, La Casa del Dragón concluirá su historia con la temporada 4. Aunque todavía no se saben los datos conseguidos con la temporada 3, la plataforma ya ha confirmado la temporada 4.

De esta manera, la última y cuarta temporada comenzaría su rodaje en 2027. Una última grabación cuyos episodios se podrán ver en el 2028 y con los que darán por concluido uno de los spin-offs más exitosos de HBO Max.