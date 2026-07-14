Noemí Salazar desvela cuánto dinero ha ganado por el bautizo de su hijo a cambio de trozos de tarta

Noemí Salazar ya había adelantado durante semanas que el bautizo de su hijo Antonio Jr. no sería una celebración cualquiera. Y no defraudó. La influencer convirtió este día tan especial en un evento por todo lo alto, con una organización digna de una gran boda y una puesta en escena que ha acaparado la atención en redes sociales. Sin embargo, una de las imágenes más comentadas no llegó con la decoración ni con el banquete, sino con un momento muy arraigado en la tradición gitana: la conocida tarta de dinero, gracias a la que la familia terminó recaudando más de 3.000 euros en efectivo.

Así fue el bautizo del hijo de Noemí Salazar

La celebración tuvo lugar en la Finca de los Cuatro Vientos, en Madrid, donde familiares, amigos y numerosos rostros conocidos se dieron cita para acompañar a la creadora de contenido en el bautizo de su hijo. El recinto fue transformado por completo con una cuidada decoración en tonos azul empolvado y blanco, inspirada en un universo de animales de safari. Jirafas, elefantes, tigres blancos y monos ilustrados decoraban los diferentes espacios, acompañados por miles de flores naturales, grandes estructuras de globos y una iluminación diseñada al milímetro que convirtió el jardín en un escenario de cuento.

Tras la ceremonia religiosa comenzó una larga celebración al aire libre con cientos de invitados distribuidos entre mesas imperiales y redondas, bajo un espectacular techo de guirnaldas luminosas que fue uno de los grandes protagonistas al caer la noche. La producción, muy cuidada en cada detalle, incluía calefactores de diseño, centros de mesa iluminados y una puesta en escena que recordaba más a un enlace matrimonial de lujo que a un bautizo tradicional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noemi Salazar (@noemisalazar)

La oferta gastronómica también estuvo a la altura del evento. Los asistentes pudieron disfrutar de diferentes estaciones de comida, un cortador de jamón ibérico en directo y varias colaboraciones con conocidas marcas de bebidas. Uno de los espacios más originales fue un exclusivo Perfume Bar, donde cada invitado tenía la posibilidad de crear su propia fragancia personalizada y llevársela como recuerdo de la celebración, un detalle poco habitual incluso en eventos de gran presupuesto.

Entre los asistentes tampoco faltaron caras conocidas como Anita Williams, Ana Brito o Ágatha Ruiz de la Prada. La presencia de la diseñadora fue especialmente comentada, ya que llega después de la polémica que protagonizó hace más de un año por unas declaraciones sobre la comunidad gitana que suscitaron numerosas críticas. Su asistencia al bautizo de la familia Salazar fue interpretada por muchos como un gesto de acercamiento.

Dinero a cambio de tarta

Pero si hubo un instante que concentró todas las miradas, fue el tradicional momento de la tarta de dinero, una costumbre muy extendida en la comunidad gitana durante bodas y grandes celebraciones familiares. En este ritual, mientras se corta la tarta y la música anima el ambiente, los invitados entregan dinero en efectivo a los protagonistas del festejo como muestra de cariño y para contribuir a los gastos de la nueva etapa que comienzan. Es una tradición que suele vivirse entre cánticos, aplausos y mucho ambiente festivo.

Antes de que comenzara la fiesta, la propia Noemí reconocía ante las cámaras de Telecinco que apenas había probado bocado por los nervios. «No he comido nada porque estoy como nerviosa. Yo quiero que empiece la fiesta y disfrutar. Hasta que él quiera. Para que cuanto antes empiece la juerga», confesaba con ilusión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de mtmad (@mtmad.es)

Por su parte, su madre, Raquel Salazar, explicó con naturalidad el motivo por el que en su familia prefieren esta tradición frente a los regalos convencionales. «No es que seamos amantes del dinero. Somos prácticos. No quiero nueve pantalones del tito Amancio de la misma talla. Lo que te vayas a gastar, échalo en la tarta», comentaba entre risas. Eso sí, también aclaraba que los invitados que no pertenecen a la comunidad gitana suelen optar por entregar un sobre con dinero. «Los que no son gitanos lo han echado en el sobre. Ahora, a saber de cuál es cada uno», bromeó.

Al finalizar la celebración, fue la propia Noemí Salazar quien desveló la cifra conseguida durante este tradicional momento. Según explicó, la tarta de dinero permitió recaudar más de 3.000 euros en efectivo, una cantidad que pone el broche a un bautizo que, por su nivel de producción, el número de invitados y el despliegue de detalles, se ha convertido en una de las celebraciones más comentadas del verano. Una vez más, la influencer ha demostrado que, cuando organiza una fiesta, nada queda al azar y cada detalle acaba dando que hablar.