La hija de Brad Pitt publica un anuncio en un periódico para quitarse su apellido y sólo usar Jolie

Brad Pitt y Angelina Jolie vuelven a ser protagonistas de titulares por el vínculo que mantienen tras su divorcio, oficializado en diciembre de 2024. El acuerdo puso fin a una larga batalla legal que comenzó en 2016, aunque los actores siguen inmersos en disputas legales por sus hijos y los bienes compartidos a raíz de su matrimonio. En esta ocasión, ha sido uno de ellos el que ha llevado de nuevo a sus padres a los medios: Zahara, la hija mayor de Brad Pitt y Angelina Jolie, ha publicado un anuncio en el periódico para quitarse el apellido del protagonista de Seven y usar sólo el de la intérprete de Maléfica.

Zahara Marley Jolie-Pitt fue la primera de los seis hijos en común de los actores que prescindió públicamente del apellido de su padre y, tras solicitarlo formalmente ante el Tribunal Superior de California el pasado 28 de abril, ha dado el siguiente paso legal para llamarse Zahara Marley Jolie: publicar un aviso de su petición en Los Angeles Daily Journal. Se trata de una formalidad requerida en California para cambiar de nombre. Deberá dar este mismo paso cuatro veces, una por semana de manera consecutiva, para instar a cualquier persona que se oponga al cambio a presentar un escrito antes de la audiencia final, el 28 de septiembre.

La joven de 21 años ya se presentó como Zahara Marley Jolie antes de que sus padres alcanzaran un acuerdo de divorcio, en 2023, durante su ceremonia de ingreso a la hermandad Alpha Kappa Alpha en el Spelman College de Atlanta. Entonces tenía 18 años. También lo hizo al finalizar sus estudios de Psicología, cuando se graduó en la universidad el pasado 17 de mayo. Su padre no asistió al evento.

Ya son tres los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie que deciden cambiar legalmente el nombre para desvincularse de su padre. La primera fue Shiloh, al cumplir la mayoría de edad en mayo de 2024. El hermano mayor de Zahara, Maddox, presentó la solicitud el pasado 28 de mayo —alegó «motivos personales»— para ser Maddox Chivan Jolie, nombre con el que apareció en los créditos de Couture, como asistente de dirección. También la menor de todos los hermanos, Vivienne, apareció en los créditos de The Outsiders, en Broadway, sin su apellido paterno, y dejó claro cuáles son sus intenciones cuando alcance la mayoría de edad.

Los planes de Angelina Jolie pasan por abandonar su ciudad de residencia, Los Ángeles, una vez que el acuerdo de divorcio se lo permita, es decir, cuando todos sus hijos sean mayores de edad. Por ello, la actriz ganadora del Oscar por Inocencia interrumpida ha puesto ya a la venta su mansión por casi 30 millones de dólares. Así, podría mudarse con los seis hijos que tiene en común con Brad Pitt: Maddox (23 años), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) y los gemelos Vivienne y Knox (16).

Según TMZ, fuentes cercanas a Brad Pitt aseguran que es Angelina Jolie quien ha incitado a sus hijos a marcar distancias con el actor. Por su parte, en una reciente entrevista, la actriz aseguró que sus hijos «todavía» la «quieren», un mensaje que se interpretó como una indirecta a su ex marido: «Me desanimé un poco, pero me estoy recuperando en gran parte gracias a mis hijos, que ahora son mayores y me animan a seguir adelante».