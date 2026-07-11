”¡Brad Pitt es español!”: la divertida reacción de su novia española al escuchar el grito en el partido España – Bélgica

El Mundial nos está dejando imágenes y vídeos dignos de recordar. Eso sí, si algo está quedando claro durante estas semanas es que cada vez son más los rostros conocidos que se declaran seguidores del fútbol y, especialmente, de la selección española. Todo comenzó con Penélope Cruz disfrutando de un partido junto a Rosalía y ahora hemos llegado hasta uno de los nombres más reconocidos de Hollywood. Brad Pitt es uno de los actores internacionales más aclamados del planeta y parece que su pareja, Inés de Ramón, le ha inculcado el amor por este deporte. Ayer, durante la victoria de España frente a Bélgica, se vivió uno de los momentos más curiosos del campeonato y tuvo como protagonistas a los hermanos Montoya.

Mientras España se jugaba la clasificación a las semifinales frente a Bélgica, los sevillanos, conocidos por su paso por realities como Gran Hermano o La Isla de las Tentaciones, se encontraban en el estadio preparados para animar a la selección. En un momento que paseaban por el recinto, terminaron grabando uno de esos vídeos que probablemente acabarán formando parte de la historia digital de nuestro país.

Disfrutando del encuentro desde uno de los palcos junto a su novia, la madrileña y experta en joyería Inés de Ramón, los sevillanos reconocieron a Brad Pitt y no dudaron en acercarse para saludarle. Fue entonces cuando ambos le gritaron entre risas: «Brad, we love you!». En este momento, el protagonista de Ocean’s Eleven respondió con una sonrisa y saludó a los presentes mientras lucía la camiseta de la selección española. Todo ocurrió apenas unos minutos antes del comienzo del partido y de la posterior victoria.

La escena, sin embargo, no terminó ahí. Animados por el momento, Gonzalo Montoya y su hermano continuaron con la improvisada celebración y comenzaron a gritar: «¡Eres español!». Segundos después, sucedía uno de esos momentos que sólo pueden ocurrir cuando juega España y ambos comenzaron a corear una frase que ya se ha convertido en viral en redes sociales: «¡Brad es español!», mientras el actor y su novia no podían evitar las carcajadas desde el palco.

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Entre los asistentes al encuentro, celebrado en el estadio de Los Ángeles, también se encontraban otros rostros conocidos como Penélope Cruz, Javier Bardem o la cantante canadiense Tate McRae. España terminó imponiéndose por dos goles a uno al combinado belga y certificó así su presencia en las semifinales del Mundial 2026, donde se medirá a Francia el próximo martes en Arlington, Texas.

Brad Pitt e Inés de Ramón llevan tiempo convertidos en una de las parejas más comentadas de Hollywood y su relación no ha dejado de consolidarse desde entonces. El actor decidió dar un paso más cuando la presentó oficialmente durante una alfombra roja del Festival de Venecia, aunque sus primeras imágenes se remontan a 2022, cuando alguien los fotografía disfrutando de un concierto de U2 junto a Cindy Crawford y Rande Gerber.

Por aquel entonces, la gente seguía conociendo públicamente a Inés de Ramón como la ex mujer del actor Paul Wesley, protagonista de Crónicas vampíricas, aunque muchos situaron el verdadero comienzo de su historia de amor durante la celebración de los 59 de Brad Pitt. Poco después, una fuente cercana confesaba a US Weekly que el actor estaba «muy enamorado de Inés». El resto, como suele decirse en Hollywood, es historia.