Amazon se convierte en el mayor comprador de renovables en España con 68 proyectos y 3.686 MW desde 2021

Amazon ha invertido 3.000 millones de euros en tecnologías bajas en carbono en España entre 2021 y 2025, una apuesta que ha contribuido a impulsar hasta 24.000 empleos y a generar hasta 2.000 millones de euros de valor añadido bruto (VAB) para la economía española.

Así lo revela un nuevo informe independiente elaborado por la consultora Frontier Economics, que analiza el impacto económico de las inversiones de Amazon en toda Europa. A escala continental, la compañía ha destinado 17.000 millones de euros desde 2021 a empresas de la Unión Europea y Reino Unido pioneras en energía, transporte y embalaje.

Según el estudio, estas inversiones han contribuido a la creación de 144.000 empleos y han generado 11.000 millones de euros en valor añadido bruto en el conjunto del continente, respaldando además los objetivos europeos de cero emisiones netas.

Un reto europeo

El informe —titulado Impulsando la economía baja en carbono: cómo las inversiones de Amazon estimulan el crecimiento y la competitividad de Europa— responde a un reto identificado por las propias instituciones comunitarias. El informe Draghi cifró en 800.000 millones de euros anuales el déficit de inversión en competitividad, incluida la transición ecológica.

La Brújula de Competitividad y el Pacto Industrial Limpio, impulsados por Bruselas, sitúan además la descarbonización como uno de los principales motores de renovación económica del continente.

Andreas Marschner, vicepresidente de Operaciones Sostenibles Globales de Amazon, ha señalado: «Las inversiones de Amazon en Europa demuestran que la descarbonización y la competitividad económica van de la mano». El directivo ha subrayado que la compañía respalda así la creación de empleo, el crecimiento y el liderazgo industrial.

Compromiso climático 2040

Marschner ha añadido que ninguna empresa puede afrontar esta transición en solitario: alcanzar el objetivo del Climate Pledge de llegar a las cero emisiones netas para 2040 requerirá una colaboración sostenida entre la industria, los gobiernos y la sociedad civil.

Por su parte, Ruth Díaz, directora general de Amazon para España y Portugal, ha destacado que las inversiones en el país generan un impacto real en la economía y el empleo.

Díaz ha explicado que, con cerca de 3.000 millones de euros invertidos en cinco años y 100 proyectos de energía renovable, la compañía contribuye a que España lidere la transición ecológica en Europa.

Tres pilares de inversión

El informe estructura el análisis en torno a tres grandes pilares. El primero es la energía renovable, con más de 245 proyectos en Europa —100 de ellos en España— que suman 8,7 GW de capacidad.

El segundo pilar es la electrificación del transporte, con más de 10.000 vehículos eléctricos de reparto desplegados en el continente; y el tercero, el embalaje más sostenible, con papel 100% reciclable en la red europea desde 2022.

España ocupa un lugar destacado en la estrategia energética de Amazon. Entre 2021 y 2025, la compañía contrató en el país 68 proyectos de energía renovable, que representan 3.686 MW de capacidad, situándose como el mayor comprador corporativo de energía renovable del país.

Iberdrola, socio energético

Iberdrola, uno de los mayores desarrolladores de energía de Europa, ha confirmado su papel como socio de Amazon en estos acuerdos: «Amazon es el mayor comprador de PPA de energía para Iberdrola. Tenemos acuerdos en España, Portugal, Reino Unido y Alemania».

Los contratos firmados con Iberdrola cubren proyectos como East Anglia 3, Baltic Eagle, Windanker, Ciudad Rodrigo y Tâmega, repartidos entre los cuatro países donde ambas compañías colaboran.

La apuesta de Amazon por las renovables también se traduce en instalaciones propias. El techo solar de su centro logístico SVQ1, en Dos Hermanas (Sevilla), es la mayor instalación solar in situ de la compañía en Europa, con más de 13.300 paneles y 5,26 MW de capacidad.

Techos solares

Le sigue el centro MAD7, en Illescas (Toledo), con más de 13.800 paneles solares y una capacidad renovable superior a 5 MW, la segunda mayor instalación de Amazon en España.

El desarrollo de estas instalaciones de gran complejidad técnica ha fortalecido además las capacidades de los proveedores que trabajan con Amazon, que han mejorado sus estándares de seguridad y coordinación.

España también es pionera en el almacenamiento de energía de Amazon. El centro logístico RMU1, en Murcia, alberga el primer sistema de baterías de la compañía en Europa, que combina 1 MWh de almacenamiento con una instalación solar en cubierta de 4,13 MWp.

Baterías y embalaje

En el pilar del embalaje, Amazon ha acelerado sus inversiones sostenibles en toda Europa, con pruebas piloto de embalaje reciclable en España y el uso de inteligencia artificial para reducir residuos y optimizar el consumo de cartón.

Una de las iniciativas más destacadas es el proyecto TERRIFIC, financiado por la Unión Europea, centrado en desarrollar soluciones de embalaje de base biológica que impulsen la economía circular.

La automatización juega también un papel clave. Amazon ha invertido en máquinas que adaptan el embalaje al tamaño exacto de cada producto, con más de 70 unidades ya operativas en toda Europa, algunas instaladas en España.

Reparto sin emisiones

Dentro del pilar del transporte, Amazon ha completado, junto a sus socios de reparto, 100 millones de entregas en Europa con bicicletas eléctricas de carga, patinetes eléctricos y carritos de reparto a pie, más de 10 millones de ellas en España.

Desde su primera entrega con bicicleta eléctrica de carga en Estrasburgo (Francia) en 2017, la compañía ha ampliado su flota a más de 70 centros de micromovilidad en más de 50 ciudades europeas, siete de ellos en España.

Esta flota permite repartir paquetes en centros urbanos con limitaciones de acceso, incluidas zonas históricas, reduciendo emisiones, ruido y congestión en los barrios. Amazon prevé abrir nuevos centros en más de 25 ciudades europeas a lo largo de 2026.

Rumbo a 2040

La compañía continuará ampliando su cartera de energía libre de carbono, su flota de camiones eléctricos pesados y su red de micromovilidad, en línea con el compromiso del Climate Pledge de alcanzar las cero emisiones netas en 2040.

El informe completo, elaborado por Frontier Economics, está disponible en la web de la consultora y detalla proyecto a proyecto cómo la inversión privada de Amazon respalda la descarbonización y la competitividad de la economía europea.