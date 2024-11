Ha sido un fin de semana muy especial en los programas del corazón gracias a la buena noticia del nacimiento de Alma, la primera hija de Anabel Pantoja. El primero en poder informar de la noticia fue Fiesta, que ha dedicado gran parte del sábado a contar la noticia y a esperar a que la feliz mamá y la abuela pudieran hablar ante las cámaras del programa de Telecinco. Pese a haber conseguido su objetivo, Emma García ha protagonizado un momento de preocupación en pleno directo cuando ha necesitado parar todo por culpa de un incidente que ha sufrido y por el que sus compañeros no se han esforzado demasiado en ayudarla.

Todo ha ocurrido después de una divertida prueba en la que los colaboradores han acudido a una persona del público para que cantase en una aplicación para teléfonos móviles que muy popular desde hace semanas, especialmente en redes sociales donde los usuarios suben sus vídeos intentando entonar lo mejor posible. Paloma, una señora presente entre el público, no ha tenido ningún tipo de problema en cantar ante las cámaras y demostrar su gran tono de voz. Su voz ha sorprendido a todos, que no han podido evitar las risas por su agudos, un momento que se ha convertido en uno de los más divertidos de las últimas semanas. Después de cantar, el programa ha conectado rápido con Baby Solano, su reportero en Canarias, que hacía guardia a la salida del hospital en el que Anabel estaba ingresada. Debido a que la sobrina de Isabel Pantoja no iba a poder hablar ante los medios, algo evidente por estar ingresada, pidió a su madre que bajase para atender al reportero que se encontraba esperado.

Merchi, tan amable como siempre, quiso hablar con él y contarle los detalles de cómo había sido el parto. De esa manera ha aprovechado para agradecer el cariño que está recibiendo de amigos y medios de comunicación tras esta buena noticia.

Pasada esta conexión, la presentadora vasca ha vuelto al plató y recibía las órdenes de su directora por el pinganillo, pero en el momento de cambiar de asunto ha tenido un susto. «Ay, que me ahogo», ha dicho llevándose la mano al pecho ante el asombro del resto de colaboradores. Pese a mostrar su preocupación, todos guardaban su sitio y no se han movido para intentar socorrerla.

Tras unos segundos de parón, la presentadora de Fiesta ha podido recuperarse, pero ha dejado claro su malestar con sus compañeros. «Estáis viendo que me estoy ahogando y no sois capaces de traerme agua… Es que de verdad. Yo soy capaz de ahogarme y aquí nadie se entera», ha dicho enfadada antes de pedir que alguien le llevase agua para poder pasar el mal momento. Todos han querido tomarse el momento con cierto humor y han señalado a Paloma, la espectadora del público que había cantado, como la ‘culpable’ de este accidente.

Aunque Bea Jarrín ha salido corriendo a por una botella al escucharla, Emma García se ha movido hasta el lugar en el que estaba José Manuel Leiras, subdirector del programa, para darle paso y pedirle agua. Manteniendo el tipo, le ha dado paso y se ha apartado para poder beber agua y recuperar la normalidad.