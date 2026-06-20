Emilia Clarke, sobre el final de ‘Juego de tronos’: «Fue intolerable lo que hicieron»

Si hablamos de ficciones que, de una manera o de otra, han marcado a los amantes del mundo audiovisual, series como Juego de Tronos no pueden faltar en nuestra lista. En 2019, los suscriptores de HBO Max tuvieron la oportunidad de ver el gran final de esta producción. El desenlace de una historia que mantuvo en vilo a millones de espectadores en todo el mundo. Sin embargo, en pleno 2016, siguen siendo pocos los fans que han manifestado que les haya gustado el final de la serie, pero no son los únicos. Hasta los propios actores que dieron vida a estos queridos personajes han confesado su incomprensión. Una polémica a la que se ha sumado, ahora, Emilia Clarke.

Como bien saben los fans, la actriz dio vida en la trama al icónico personaje de Daenerys Targaryen. Un personaje muy querido por los fans y que dio mucho juego durante las ocho temporadas que duró la producción. Sin embargo, ella no fue la protagonista que se quedó con el ansiado trono de hierro. Al respecto, la actriz siempre se ha mostrado muy reservada con su opinión sobre el final de Juego de Tronos. Pero, recientemente, y tras años de la emisión de este capítulo, se ha sincerado. Unas declaraciones con las que no ha dejado indiferente a nadie.

Emilia Clarke confiesa que se enfadó mucho con el destino final que le dieron a Daenerys Targaryen

Emilia Clarke le ha concedido una entrevista a Variety y ha confesado que el final que le dieron a su personaje de Juego de Tronos no le gustó nada. La artista ha señalado que se sintió en completo acuerdo con el público, pues la manera en la que pusieron punto final a Daenerys Targaryen en la trama la indignó bastante. De hecho, ha contado que llegó a enfadarse.

«El final de Daenerys… fue intolerable lo que hicieron. Me hizo cabrearme mucho. Me puso absolutamente furiosa», afirmó en la entrevista. Y es que, Juego de Tronos estaba siendo considerada como la serie del siglo, hasta que se emitió su final. Pues, la decepción fue absolutamente general entre todos los seguidores. Asimismo, lejos de dejarlo aquí, Emilia Clarke ha revelado que otra situación que le afectó mucho fue la traición de Jon Nieve, personaje interpretado por Kit Harington.

«Más allá de la controversia por las acciones de ella, que fuera Jon Nieve quien la traicionara me hizo sentir muy triste. Fue grosero por su parte. Le di todo a ese hombre. Quemé ciudades enteras para él, para nosotros, para que pudiéramos romper la rueda juntos», declaró. Y es que ambos personajes tenían un lazo romántico en la historia. Sin embargo, como actores, ellos no podían hacer nada con respecto a los deseos de los altos cargos de Juegos de Tronos. «Obviamente, ya lo superé. Es irreal lo mucho que ya lo tengo superado… ¡Furiosa!», concluyó con ironía.