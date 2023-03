Ed Sheeran sube al escenario a un joven del público en su concierto de Londres

Hace unos días Ed Sheeran sorprendía a un músico, que es conocido por realizar versiones de sus canciones a través de las redes sociales, a subir al escenario en su concierto en el O2 Arena de Londres. El artista británico invitaba a Gittins, de 22 años a cantar The A Team.

Durante el concierto, Ed Sheeran se acercó al público y, dirigiéndose a Luke le dijo «¿Te sabes The A Team? ¿Quieres subir a cantarla? Esto no está preparado. Tenemos una guitarra preparada para ti», como se puede ver en los vídeos que no han tardado en volverse virales.

Mientras el joven músico subía al escenario, Ed Sheeran explicaba que «Quería hacer esto, porque ser un cantautor emergente es muy, muy, muy duro», algo que conoce de primera mano pues el mismo comenzó cantando en la calle acompañado de su inseparable guitarra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos)

Ed Sheeran dejaba claro conocía perfectamente a quién se dirigía. De hecho, tras el concierto escribió en sus redes sociales «cada vez que lanzo una canción Luke es siempre el primero en versionarla. Lo vi en primera fila en el O2 ayer y decidí invitarlo, esto no estaba planeado. Muchas gracias Luke, eres maravilloso».

Además, en Twitter se puede ver como mientras los asistentes al concierto esperaban para acceder al recinto, Luke cogía su guitarra para cantar Eyes Closed, el nuevo single del artista británico, y animar al público antes de que comenzase el show.

Tras este hecho inolvidable para Luke, el joven aseguraba que estaba «Todavía absolutamente sin palabras de que esto sucedió. Después de ver mi versión de su nueva canción Eyes Closed en la fila para el O2 Arena, Ed Sheeran en realidad me invitó al escenario para cantar con él. ¡Qué noche tan increíble! No tenía idea de que iba a preguntar, y puedes ver el momento exacto en que miré hacia arriba y me di cuenta de que 20,000 personas estaban mirando. Gracias a todos los que estuvieron allí y ayudaron a hacer de esta noche lo que fue».