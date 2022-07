Ed Sheeran lo ha vuelto a hacer. El artista británico cada vez está más a gusto cantando en español y esta semana ha vuelto a sorprender a sus fans al anunciar un nuevo tema en nuestro idioma. Y es que su próxima canción será una colaboración con el artista argentino Paulo Londra.

Ha sido el artista argentino del momento el encargado de dar la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde además ha compartido en la misma publicación los títulos y fechas de sus próximos cuatro lanzamientos musicales.

Esta lista de próximos lanzamientos ha sorprendido al incluir una canción titulada Una noche de novela en la que unirá su voz junto a la de Ed Sheeran. El tema, que lleva el subtítulo «unas barras desde Londres with my friend», verá la luz el próximo 11 de agosto.

Esta canción supone el regreso de ambos artistas como pareja musical, debido a que ya unieron sus voces por primera vez en el año 2019 en la canción Nothing On You de Ed Sheeran, en la que también participaba el artista Dave. e

«Creo que va a ser uno de los artistas más importantes del mundo. Realmente lo creo”, señaló Ed Sheeran al hablar sobre Paulo Londra, con quien tuvo una gran complicidad desde el primer momento: “Cuando lo conocí en el rodaje del video estuvo tan sonriente, tan cálido, tan encantador… es un tipo genial”.

«Bueno bueno dile al dj que prenda las luces que ahora tengo que decirte algo con neonsito. Probaste la doble ahora la cuadruple con queso Juju. Agradecido por seguir teniendo oportunidades de hacer lo que amo por ustedes. Tu chance tu asper tu master 23 tu plan a tu nubladito tu luz. @joaqolcf te amo hermano el 28 es nuestro», añadió.