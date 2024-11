No es ningún secreto que, a pesar de que hace casi un mes que tuvo lugar la trágica DANA, las consecuencias siguen estando presentes en el día a día de muchísimas personas. No podemos olvidar que fueron muchos los que no dudaron en poner rumbo a las zonas afectadas para poder ayudar en lo que fuese necesario. Un claro ejemplo lo encontramos en las artistas Rosalía y Aitana, pero también en rostros de la televisión como es el caso de Paz Padilla, entre muchos otros. La que tampoco dudó en intentar aportar su granito de arena, en la medida de lo posible, fue Ofelia Hentschel. La que fuese aspirante de la novena edición de MasterChef se trasladó hasta Valencia como voluntaria. El pasado martes 19 de noviembre, durante su intervención en directo en el programa Código 10 que se emite cada semana en Cuatro, la joven se sinceró sobre esta dura experiencia.

«Fui como cocinera, pero allí te das cuenta de que necesitaban mucha más ayuda», comenzó diciendo Ofelia a los colaboradores y presentadores del programa Código 10. Lejos de que todo quede ahí, la ex concursante del reconocido talent culinario que se emite en La 1 de Televisión Española continuó dando detalles de todo lo que vivió en las zonas afectadas por la DANA: «Movíamos coches, ayudábamos como podíamos». Pero si hay algo que le dejó completamente sin palabras fue ver a muchísima gente hablando a los garajes, y todo por una poderosa razón: «Eran padres que sabían que su hijo estaba dentro, muerto». Por si fuera poco, quiso ir muchísimo más allá: «Había cadáveres todos los días, y sigue habiendo», afirmó, de forma realmente contundente. Aprovechando su participación en el programa que se emite cada martes en Cuatro, Ofelia quiso lanzar una crítica sobre cómo se gestionó esta situación: «Preguntabas para ayudar y te decían que no lo sabían, porque no había nadie para organizar aquello, porque solo era el pueblo».

Una situación verdaderamente trágica y desastrosa, que la ex aspirante de MasterChef aún recuerda con un profundo dolor y hasta con cierto nerviosismo: «La gente dormía en escaleras, niños en cobertizos», relató. Fue entonces cuando David Aleman, uno de los presentadores del programa Código 10, quiso recordar el testimonio de una joven que gritaba de forma incesante para intentar ser salvada.

Ofelia, de hecho, no dudó en hacer hincapié en esta trágica e impactante historia: «Efectivamente. Una chica de 24 años que estuvo 48 horas gritando y pidiendo auxilio hasta que falleció». Antes de poner punto y final a su intervención en el programa, la ex participante de la novena edición de MasterChef no dudó un solo segundo en compartir una queja más.

Y es el hecho de que no se autorizase a tiempo tanto a cuerpos de seguridad como a militares para que pudiesen ayudar a las zonas afectadas por la DANA: «Los bomberos franceses estaban alucinando, flipando. Y un amigo mío, que es Mosso d’Esquadra, lloraba porque quería ayudar y no podía». Una historia verdaderamente trágica que, desde luego, roza el terror.