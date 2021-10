No es ningún secreto que ‘Dos vidas’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en los últimos tiempos. Recientemente hemos tenido la oportunidad de ver lo que ocurría en el capítulo 170 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Julia y Leo decidían dar un paso más allá.

Después de todo por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 171 de ‘Dos vidas’. Viajamos a Río Muni y vemos cómo Carmen ha salido completamente ilesa del fuerte encontronazo que ha tenido con los hombres de confianza de Ventura. Ellos tan solo querían darle un susto, pero Kiros es consciente de que la cosa no va a quedar ahí.

Por ese mismo motivo, el joven no ha dudado un solo segundo en aconsejar a Carmen, ya que lo mejor es que se lo haga saber todo a Víctor. La hija de don Francisco, por su parte, prefiere mantenerse en silencio. Por si fuera poco, la esperada reunión de compradores del Río Club termina siendo una auténtica batalla.

Y es que, entre otras cuestiones, Ventura y Patricia han decidido sacar todo su arsenal y, de esta manera, dejar sin apoyos a Linda. A pesar de todo, ningún empresario se ha dado cuenta de que la joven no se ha quedado de brazos cruzados, puesto que guarda un as bajo la manga que podría marcar la diferencia.

Viajamos a Robledillo y vemos cómo Julia se ha despertado después de haber pasado la noche junto a Leo. A pesar de todo, cuando el joven despierta, termina comportándose de una manera de lo más extraña. Es más, toma la decisión de evitar pasar tiempo con ella. Un hecho que al principio la hija de Diana no da importancia, pero es consciente de que oculta algo.

Cloe no puede evitar enfadarse, y mucho, con Dani por no haberle hecho saber que es un chico trans. La decepción de la joven aumenta por momentos cuando descubre que Julia sí que sabía este dato. Después de todo lo que ha sucedido parece que Cloe no está dispuesta a perdonar a Dani tan fácilmente. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Dos vidas’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.