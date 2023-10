Dos solteros de ‘First Dates’ disfrutan de una cita subida de tono: «La tensión sexual entre él y yo es extrema»

Carlos Sobera y el equipo de First Dates regresaron una noche más al prime time de Cuatro y lo hicieron de la mano de un programa que no dejó indiferente a nadie. Nuevos solteros se presentaron en busca de su media naranja, dando lugar a todo tipo de citas. Pero, una de las que más llamó la atención fue la formada por Kissy y Joe.

Ambos ya probaron suerte en el programa hace un año, por separado. Ahora, han querido volver a intentarlo. Joe, de 33 años, le encanta pasar tiempo con sus amigos y adora la música. Por su parte, Kissy, de 30 años, es una colombiana afincada en Barcelona que es DJ, periodista y productora de eventos.

Nada más verse, Joe se ha quedado sin palabras debido a que ya conocía a su cita de antes. Pues, según reveló, se conocieron hace «tres o cuatro años en un evento». Por aquel entonces, los dos habían sentido una fuerte atracción por el otro, pero tenían pareja. Sin embargo, actualmente, la situación sentimental de los solteros es completamente diferente.

«La tensión sexual entre él y yo es entre 200 de 100, es extrema», señalaba Kissy. Un reencuentro que, a ojos de la colombiana, ha sido un señal del destino. «Se me para el corazón, se me bloque la mente, me pongo nerviosa, me río, digo tonterías…», destacó. Una cita que transcurrió a las mil maravillas y donde hablaron de todo.

Tan fructífera estaba siendo la velada que en el reservado han saltado las alarmas. «No nos podemos quedar solos», admitieron. Una conexión más que evidente que sentenció por completo la decisión de ambos al final. Pues, estuvieron más que encantados de seguir conociéndose fuera de First Dates.